Sport Kümmersbruck

25.04.2017

Die Fußballerinnen des TSV Theuern beenden gegen Tabellenschlusslicht Neudorf ihre Negativserie. Mit dem Sieg haben sie nun ein Polster von neun Punkten auf die Abstiegsplätze der Landesliga Nord.

Gegentreffer ein Eigentor

Theuern. Mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg konnten die Frauen des TSV Theuern das Oberpfalz-Derby in der Landesliga Nord für sich entscheiden. Gegen den TSV Neudorf beendeten die Fußballerinnen eine Serie von drei Niederlagen in Folge.Vom Anstoß weg bestimmten die Vilspanther das Geschehen auf dem Feld und nach 20 Minuten brachte Miriam Geitner die Heimelf in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kerstin Lehmeier auf 2:0, sie drückte eine Hereingabe von Miriam Geitner über die Linie.Im zweiten Durchgang schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, ohne jedoch die Kontrolle über das Spiel abzugeben, ehe Nadine Lang mit einem Doppelpack binnen drei Minuten für die Entscheidung sorgte. Zunächst ließ sie mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze Gästetorfrau Laura Wiesnet keine Abwehrmöglichkeit, dann verwertete sie eine präzise Hereingabe von Miriam Geitner. Diese krönte ihre Leistung mit ihrem zweiten Treffer an diesem Tag, als sie nach einem Solo die Torhüterin umkurvte und den Ball zum 5:0 einschob.Nur noch Ergebniskosmetik war das Eigentor von Laura Bogner, die einen Freistoß von Sabrina Herl unglücklich ins eigene Tor verlängerte. Durch den Sieg konnten die Vilspanther ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf neun Punkte ausbauen, während der TSV Neudorf durch die zwölfte Saisonniederlage weiterhin die rote Laterne behält.