Sport Kümmersbruck

17.04.2017

26

Landesliga Nord

SV 67 Weinberg II 3:1 (1:1) TSV TheuernTore: 1:0 Laura Seifert (2.), 1:1 Miriam Geitner (7.), 2:1 Nina Hirsch (73.), 3:1 Linda Rabe (88.) - Zuschauer: 50 - SR: Simon Dimmerling (TSV Wilhermsdorf).Der Tabellenführer nutzte die erste Unaufmerksamkeit des Aufsteigers, als Laura Seifert eine Flanke zur Führung verwertete. Doch Miriam Geitner glich nur fünf Minuten danach aus. Es entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem Theuern durch einen Lattenschuss von Miriam Geitner die größte Möglichkeit zur Führung hatte. Wiederum die Latte verhinderte bei einem Freistoß von Anne Wagner die mögliche Gästeführung. In der 73. Minute kam Abwehrspielerin Nina Hirsch im Mittelfeld an den Ball und ließ mit ihrem platzierten Distanzschuss TSV-Torfrau Nadine Lang keine Abwehrmöglichkeit. In der Folgezeit warfen die Gäste alles nach vorne und wurden zwei Minuten vor dem Abpfiff ausgekontert, als Linda Rabe überlegt zur Entscheidung einschob.