Sport Kümmersbruck

29.05.2017

29.05.2017

Theuern. Bei sommerlichen Temperaturen gewannen die Frauen des TSV Theuern ihr letztes Heimspiel der Landesligasaison gegen den abstiegsgefährdeten FC Karsbach mit 3:2. Dabei mussten die Gastgeberinnen trotz zwischenzeitlich klarer Führung bis zum Ende zittern.

Die nach den Ergebnissen vom Samstag in der Tabelle abgerutschten Gäste versuchten von Beginn an, Druck auf das TSV-Tor aufzubauen, doch der Defensivverbund der Vilspanther war in der ersten Halbzeit stets Herr der Lage. Der Aufsteiger kam über Konter gefährlich vor das Tor der Unterfranken. Mit der ersten zielstrebig herausgespielten Torchance ging die Heimelf durch einen platzierten Linksschuss von Eva Kölbel in Führung, die Miriam Geitner mit ihrem 15. Saisontreffer nach Vorarbeit von Eva Kölbel noch vor der Pause ausbaute.Nach Wiederanpfiff schien das Spiel entschieden. Eva Kölbel schickte Miriam Geitner steil und nach deren Hereingabe ließ Anne Wagner Gästetorfrau Melissa Mennig aus kurzer Distanz keine Abwehrmöglichkeit. Doch der FCK steckte, lautstark angefeuert von zahlreichen Fans, nicht auf und kam durch Abwehrchefin Delia Brandenstein nach einer Unaufmerksamkeit in der TSV-Hintermannschaft zum 1:3. Nach einem Trikotzupfer gab es Elfmeter und Daniela Siedler verwandelte sicher zum Anschlusstreffer. Die Vilspanther brachten in einer hitzigen Schlussphase die Führung über die Zeit und sicherten sich damit den dritten Tabellenplatz der Landesliga Nord, während der FC Karsbach nach der Niederlage nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz hat, jedoch den Klassenerhalt am letzten Spieltag zu Hause aus eigener Kraft schaffen kann.Tore: 1:0 (36.) Eva Kölbel, 2:0 (39.) Miriam Geitner, 3:0 (52.) Anne Wagner, 3:1 (65.) Delia Brandenstein, 3:2 (78./Foulelfmeter) Daniela Siedler - SR: Helgo Boehlkau (SV Leonberg) - Zuschauer: 120