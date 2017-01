Sport Kümmersbruck

31.01.2017

31.01.2017

Die nächsten Futsal-Titel sind vergeben: Bei den C-Junioren gewann die SG Rothenstadt/Pirk die Kreismeisterschaft, der FC Weiden-Ost triumphierte bei den D-Junioren.

Weiden. Die Spielgemeinschaft Rothenstadt/Pirk setzte sich bei den Titelkämpfen in der Kümmersbrucker Sporthalle souverän mit fünf Siegen durch. Sieben Mannschaften ermittelten im Modus Jeder gegen Jeden den Hallenkreismeister. Beim Gastgeber JFG Mittlere Vils verletzte sich ein Spieler schwer, so dass die Mannschaft nicht mehr mitspielte und aus der Wertung genommen wurde.ErgebnisseSpVgg Vohenstrauß - SG Etzenricht Weiherhammer 1:0, SVSW Kemnath - SC Kirchenthumbach 4:1, JFG Mittlere Vils - FC Edelsfeld 0:1, SG Rothenstadt/Pirk - Vohenstrauß 3:0, Etzenricht/Weiherhammer - Kemnath 2:1, K'thumbach - Mittlere Vils 1:2, Edelsfeld - Rothenstadt/Pirk 0:1, Vohenstrauß - Kemnath 0:2, Mittlere Vils - Etzenricht(Weiherhammer 2:2, Rothenstadt/Pirk - - K'thumbach 1:0, Edelsfeld - Vohenstrauß 1:0, Etzenricht/Weiherhammer - Rothenstadt/Pirk 0:2, K'thumbach - Edelsfeld 2:2, Rothenstadt/Pirk - Kemnath 3:2, Edelfsfeld - Etzenricht/Weiherhammer 2:0, K'thumbach - Vohenstrauß 0:0, Kemnath - Edelsfeld 3:0, Etzenricht/Weiherhammer - K'thumbach 1:1. Tabelle : 1. SG Rothenstadt/Pirk 5 Spiele/10:2 Tore/15 Punkte, 2. SVSW Kemnath 6/12:6/9, 3. FC Edelsfeld 6/4:6/5, 4. SpVgg Vohenstrauß 5/1:5/5, 5. SG Etzenricht/Weiherhammer 6/3:7/4, 6. SC Kirchenthumbach 6/4:8/3, 7. JFG Mittlere Vils zurückgezogenBei den D-Junioren gingen acht Mannschaften in zwei Gruppen an den Start. Im späteren Endspiel setzte sich der FC Weiden-Ost mit 2:1 gegen die SG Tremmersdorf/Neustadt/Trabitz durch. Die beiden FC-Treffer in einem spannenden Endspiel erzielte Marcel Reuter.ErgebnisseGruppe A: K'thumbach - DJK Neustadt 1:0, SG Tremmersdorf - FC Ost 1:3, K'thumbach - SG Tremmersdorf 0:1, FC Ost - DJK Neustadt 4:0, DJK Neustadt - SG Tremmersdorf 1:1, FC Ost - K'thumbach 2:0. Tabelle: 1. FC Weiden-Ost 3/9:1/9, 2. SG Tremmersdorf/Neustadt/Trabitz 3/3:4/4, 3. SC Kirchenthumbach 3/1:3/3, 4. DJK Neustadt 3/1:6/1Gruppe B: Mittlere Vils - Luitpoldhöhe 0:2, Eschenbach - Luhe-Wildenau 0:1, Mittlere Vils - Eschenbach 0:2, Luhe-Wildenau - Luitpoldhöhe 0:0, Luitpoldhöhe - Eschenbach 1:2, Luhe-Wildenau - Mittlere Vils 1:0. Tabelle: 1. SC Luhe-Wildenau 3/2:0/7, 2. SC Eschenbach 3/4:2/6, 3. SV Luitpoldhöhe Traßlberg 3/3:2/4, 4. JFG Mittlere Vils 3/0:5/0Halbfinale: FC Ost - Eschenbach 4:3 n.S., SG Tremmersdorf - Luhe-Wildenau 1:0. Finale: FC Ost - SG Tremmersdorf 2:1