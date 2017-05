Sport Kümmersbruck

03.05.2017

5

0 03.05.2017

Drei Tage lang ging es im Sportzentrum in die Vollen. Zum 25. Mal hatte die Kegelsparte des TSV zum Gemeindeturnier aufgerufen, wieder haben sich viele beteiligt. Der Wettbewerb rollt sozusagen.

Männliche Übermacht

Die Ergebnisse

Die Organisation ist sehr umfangreich, doch wieder mal hatten von der Spartenleitung Claudia Labyk und Siegfried Schneider an der Spitze vorneweg alles im Griff. Das hob auch Bürgermeister Roland Strehl bei der Siegerehrung am Sonntag hervor. Er hat aber zudem auch erkannt, dass er selbst beim Kegeln keine Meisterschaftsträume hegen darf: "Ich muss noch üben", sah er angesichts der Tatsache ein, dass er bei 128 Einzelkeglern, die in die Wertung kamen, mit Platz 116 keinen Staat machen konnte. Er hielt es wie die meisten der insgesamt 180 Spieler mit dem olympischen Gedanken: Teilnahme ist alles.Zum 25. Gemeinde-Kegelpokalturnier waren insgesamt 180 Amateur-Spieler (Vorjahr 184) gekommen. 45 Mannschaften (Vorjahr 46) gingen an den Start, davon waren im einzelnen 31 Herrenteams (31), neun Damenteams (10) und fünf Jugendmannschaften (5) dabei, wie das Organisationsteam aufgezeichnet hat.Klare Übermacht herrschte bei den männlichen Teilnehmern mit 128 (Vorjahr 129) an der Zahl. 52 (55) weibliche Keglerinnen waren dabei. Bei den Männern waren 109 über 19 Jahre, bei den Frauen 49. Dass keine Verletzungen zu beklagen waren und insgesamt recht gute Ergebnisse erzielt wurden, hat die sportliche Gemeindeveranstaltung gut abgerundet. Entsorgte Kalorien konnten auch rasch wieder aufgefüllt werden, das Gaststättenteam von Maria Tröster stand bereit. Proppenvoll war die Sportgaststätte bei der Siegerehrung, die Claudia Labyk und Bürgermeister Strehl mit Urkunden und vielen Sachpreisen vornahmen.Einzelsieger männlich über 19 Jahre: Stefan Hellerbrand (Wanderfreaks) 212 Holz; Ralf Doschat (Martin-Schalling-Haus) 201; Julian Biller (TSV Kümmersbruck Fußball) 199.Einzel männlich bis18 Jahre: Jakob Schön (JFG Kümmersbruck) 150 Holz; Felix Kastl (JFG Kümmersbruck) 147; Dominik Greiner (Stopselclub Lengenfeld) 143.Einzel weiblich über 19 Jahre: Jennifer Labyk (Köferinger Hoderlumpen) 195; Maria Flierl (Familienkreis Kümmersbruck) 184; Christa Schönberger (TC Kümmersbruck) 182.Einzel weiblich bis 18 Jahre: Marian Grasser (Stopselclub Lengenfeld) 145; Milena Otovic (Tell Kümmersbruck) 65; Linda Graf (Tell Kümmersbruck) 64.Mannschaften Herren: 1. Wanderfreaks II (737 Holz); 2. Köferinger Hoderlumpen (723 Holz); 3. TC Kümmersbruck (715 Holz).Mannschaften Damen: 1. Martin Schalling Haus (584); Geiger Mädels (579); TC Kümmersbruck (574).Mannschaften Jugend: 1. JFG Kümmersbruck (551 Holz); 2. Tell Kümmersbruck (492 Holz); 3. Stopselclub Lengenfeld (468 Holz).Preiskegeln: Herren Konrad Moskal (68 Holz); Damen Rita Hillebrand (61 Holz); Jugend Tobias Kirschner (58 Holz).