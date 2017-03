Sport Kümmersbruck

Spiel, Satz und Sieg - in der Saison 2016 gingen die Spieler des TC Kümmersbruck wieder nach vielen Matches als Gewinner vom Platz. An die großen Erfolge vergangener Jahre konnte man allerdings nicht ganz anknüpfen.

Dank an die Sponsoren

40 Prozent Zuschuss

Ehrungen TC Kümmersbruck



10 Jahre: Elfriede Hotovy, Edwin Gründemann, Luis Gründemann



20 Jahre: Dr. Rudolf Scharl, Johannes Thaler, Sebastian Thaler



25 Jahre: Stefan Meier



30 Jahre: Sandra Zeiler, Thomas Kick, Andreas Reindl, Tobias Schlokat, Werner Schwendner, Vittorio Suma



35 Jahre: Gunther Schiller (hbe)

Blumen und Lob Eine wichtige Personalie hätte Ernst Gumpenberger beinahe vergessen. Unter großem Applaus überreichte er Brigitte Gumpenberger einen Strauß Blumen für ihre 20-jährige Tätigkeit als Schriftführerin.



Wie er augenzwinkernd bemerkte, sei dies sein erster wöchentlicher Blumenstrauß an seine Frau, den der Verein finanzierte. Damit hatte er natürlich die Lacher auf seiner Seite. 2. Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm überbrachte die Grüße der Gemeinde. Sie zollte dem TC großes Lob für die Vereinsarbeit. Dieser bereichere das Gemeindeleben und biete ein tolles Angebot für die Bürger, besonders für Jugendliche. (hbe)

Das Resümee, das Ernst Gumpenberger, Vorsitzender des Vereins, bei der Jahreshauptversammlung zog, lautete daher etwas einschränkend: "Wir waren leidlich gut unterwegs." Immerhin gab es einen Meistertitel und zwei Mannschaften zu feiern, die den Aufstieg schafften. Als erfolgreich erwies sich auch die Jugend-Tennisgemeinschaft TeG Vilstal, sie steuerte vier Meister bei. Hans Käsewieter betonte als 2. Vorsitzender in seinem Rückblick die Wichtigkeit der Werbeeinnahmen, die mit über 10 000 Euro relativ hoch waren. "Für den Etat des Vereins sind sie unentbehrlich."Sein Dank galt neben den Sponsoren auch den vielen freiwilligen Helfern, die sich bei den Instandhaltungsarbeiten der Clubanlage engagiert hatten. Ein massiver Blitzschlag hatte zu gravierenden Überspannungsschäden geführt. Glücklicherweise habe man durch eine bestehende Versicherung keine finanziellen Verluste erlitten.Zum Thema Hallenauslastung konnte Christian Eckl positive Ergebnisse vortragen. Die Schließung benachbarter Hallen führte zu einer verbesserten Belegung und somit einer Steigerung der Einnahmen aus dem Hallenbetrieb. Das Onlinebuchungssystem werde gut genutzt, erklärte Eckl. Man habe im vergangenen Jahr den Clubraum renoviert und neue Münzautomaten aufgestellt. Als Neueinführung gab er einen Preisnachlass für Mitglieder bekannt, die die Hallengebühr abbuchen lassen. Da der Hallenbelag immer noch intakt sei, werde eine Neuverlegung erst in zwei bis drei Jahren ins Auge gefasst.Eckl beleuchtete des Weiteren die LK-Turniere in 2016. 24 Spieler nahmen am Breakpoint-Cup, 26 am VR-Amberg-Cup sowie 32 am Vilstal-Cup teil. Siegreich waren hier Daniel Hänsch und Eberhard Mühleisen. Auch heuer werde man auf diesen drei Veranstaltungen wieder vertreten sein.Die Entwicklungen im Mitgliederbestand zeigte Daniel Hänsch auf. Von den aktuell 212 Mitgliedern seien 66 weiblich und 146 männlich, der Jugendanteil betrage rund 20 Prozent. Im Verein hätten 140 Spieler Lizenzen. Der Mitgliederbestand sei im Vergleich zum Vorjahr um 14 Personen gesunken.Tobias Schall lieferte als Sportwart einen Rückblick auf die Medenrunde 2016. Mit zehn Erwachsenen-Mannschaften sei der TC angetreten. Er bewertete die Saison als sportlich mittelmäßig. Für Lichtblicke sorgten die 2. Damen 40 (B2) mit dem Aufstieg in die Bezirksklasse 1 und die 1. Herren 65 (LL) mit ihrem Aufstieg in die Bayernliga. Gute Mittelplätze erzielten die 2. Damen in K1, Herren 40 in B2, 1. Damen in BL, 1. Damen 40 in BY und Herren 30 in BY. In der Winterrunde 2016/2017 spiele der TC mit der Mannschaft Herren 50 (BL). Auch 2017 werde man mit zehn, hochklassigen Erwachsenen-Mannschaften wieder vertreten sein. Als weitere sportliche Höhepunkte für heuer nannte Schall die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften in Regensburg und die Austragung überörtlicher Turniere im Breitensport auf der Kümmersbrucker Anlage.Aus dem Bereich Jugend berichtete Tobias Schlokat. Zwölf Mädchen und 35 Jungen bilden das Team. 29 Spieler aus beiden Gruppen nahmen am Medenspielbetrieb teil. Sie bildeten insgesamt 13 Jugendmannschaften mit folgender Formation: sieben mal mixed, zwei mal weiblich und vier mal männlich. Die U18-Juniorinnen (B1), die U12 Bambini 1 (BL), die U10 Midcourt (K1) und die U10 Kleinfeld 1 (K1) erspielten sich jeweils erste Plätze. Der Finanzbericht, von Werner Schwendner vorgetragen, ergab für den Verein ein überschaubares Minus. Es fiel geringer als erwartet aus. Der kontinuierliche Abbau der Schulden gegenüber Bank und Verband kann planmäßig weiter verfolgt werden, so Schwendner.Einen wichtigen Punkt zur Abstimmung trug Ernst Gumpenberger vor. Die Lichtanlage in der Halle müsse dringend erneuert werden. Es gäbe hierzu zwei Alternativen: Nachrüstung mit LED-Retrofit-Röhren oder Neuinstallation mit LED-Komplettleuchten. Er stellte die Vor- und Nachteile beider Lösungen vor. Die gesamte Erneuerung der Beleuchtung käme zwar teurer, durch einen zusätzlichen staatlichen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent sei dies aber zu stemmen. Einstimmig entschied man sich für diese Variante.