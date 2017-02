Sport Kümmersbruck

08.02.2017

9

0 08.02.2017

Der Girls-Cup in der Rudolf-Scheurer-Halle ist erneut ein voller Erfolg. Die Organisatoren stellen ein attraktives Teilnehmerfeld zusammen und stemmen das Turnier vorbildlich. Doch in einem Punkt schaut Kümmersbruck wieder in die Röhre.

B-Juniorinnen Ergebnisse des Girls-Cup



SV Illschwang - FC Ingolstadt 0:3 SV Stauf - JFG Kümmersbruck-weiß 1:3



FFC W. München - JFG K.bruck-schwarz 1:2



SV 67 Weinberg - TSV Brodswinden 2:0



FC Ingolstadt - ETSV Würzburg 2:2



JFG K.bruck-weiß - SV Leonberg 3:0



JFG K.bruck-schwarz - SV Illschwang 1:0



TSV Brodswinden - SV Stauf 2:0



ETSV Würzburg - FFC W. München 1:0



SV Leonberg - SV 67 Weinberg 0:2



FC Ingolstadt - JFG K.bruck-schwarz 2:0



JFG K.bruck-weiß - TSV Brodswinden 1:1



ETSV Würzburg - SV Illschwang 3:0



SV Leonberg - SV Stauf 1:0



FFC W. München - FC Ingolstadt 1:0



SV 67 Weinberg -JFG K.bruck-weiß 1:2



JFG K.bruck -schwarz - ETSV Würzburg 1:2



TSV Brodswinden - SV Leonberg 2:4



SV Illschwang - FFC W. München 0:6



SV Stauf - SV 67 Weinberg 0:4



"Kleines Halbfinale"



JFG K.bruck-schwarz - TSV B.winden 0:2



FFC W. München - SV Leonberg 3:1



Halbfinale



ETSV Würzburg - SV 67 Weinberg 0:2



FC Ingolstadt - JFG K.bruck-weiß 4:6



Spiel um Platz 9



SV Illschwang - SV Stauf 3:1 Spiel um Platz 7



JFG K.bruck-schwarz - SV Leonberg 0:1 Spiel um Platz 5



TSV Brodswinden - FFC W. München 2:3 Spiel um Platz 3



ETSV Würzburg - FC Ingolstadt 2:1 Finale



SV 67 Weinberg - JFG K.bruck-weiß 1:0

Bei der elften Auflage des Girls-Cup für B-Juniorinnen am Sonntag in der Rudolf-Scheurer-Halle in Kümmersbruck gelang es den Organisatoren Mannschaften aus dem gesamten bayerischen Raum von der Bezirksliga bis hin zur Bundesliga zusammenzubringen. Insgesamt gingen zehn Mannschaften an den Start, die zunächst in zwei Vorrundengruppen die Halbfinalbegegnungen ausspielten.Die Vilspanther von der JFG Kümmersbruck traten mit zwei Teams an: "Team weiß" mit den älteren Spielerinnen des Jahrgangs 2000, und "Team schwarz" mit den jüngeren Nachwuchsspielerinnen. Nach einer spielerisch glänzenden Partie bezwang die junge Mannschaft der JFG den Favoriten vom FFC Wacker München mit 2:1. Dadurch wurde es in der Gruppe A eng für den Favoriten, zumal die jungen Vilspanther nach einem Sieg gegen den SV Illschwang dicht dran waren am Halbfinale. In der Gruppe setzten sich der ETSV Ingolstadt und der FC Ingolstadt durch.In der Gruppe B sahen die Zuschauer eine souveräne Vorstellung des Titelverteidigers SV 67 Weinberg. Die Gastgeber mit Team weiß patzten erst im dritten Gruppenspiel und schafften durch ein Tor in letzter Sekunde den Ausgleich gegen den Landesligisten TSV Brodswinden. Es kam zum Showdown um den Gruppensieg zwischen dem Bundesligisten aus Mittelfranken und dem Oberpfälzer Bayernligisten. Die Kümmersbrucker gingen als Gruppenerster ins Halbfinale. Dort standen sich der SV 67 Weinberg und der ETSV Würzburg sowie die JFG Kümmersbruck und der FC Ingolstadt gegenüber. Der Bundesligist aus Weinberg zeigte gegen den ETSV Würzburg seine ganze Klasse und gewann das erste Halbfinale mit 2:0. Im zweiten Halbfinale stand es 1:1-Unentschieden. Im Neun-Meter-Schießen trafen alle fünf Schützen der Vilspanther und JFG-Torfrau Julia Purschke hielt einen Neun-Meter. In den Platzierungsspielen musste die Mannschaft des Team Schwarz dem hohen Tempo und der körperlichen Überlegenheit der Gegner Tribut zollen.Im Spiel um Platz drei setzte sich der ETSV Würzburg gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 durch. Auch das Finale zwischen den Vilspanthern und dem Titelverteidiger aus Weinberg geriet zu einem Krimi, der den Teams alles abverlangte. Trotzdem schafften es die Gastgeber nicht, ihr Heimturnier zu gewinnen. Der Bundesligist nutzte einen der wenigen Fehler der Abwehr zum 1:0-Siegtreffer.