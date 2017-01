Sport Kümmersbruck

10.01.2017

33

10.01.2017

Ob Bayreuth oder Regensburg: Die Kümmersbrucker B-Juniorinnen zeigen den anderen Mannschaften beim Futsal-Qualifikationsturnier deren spielerische Grenzen. Der Lohn ist die Teilnahme an der Finalrunde.

Futsal Bayerische Meisterschaft



Qualifikation Gruppe 1



Steigerwald - Mittlere Vils 0:4



SC Regensburg - Reitsch 1:0



Neudorf - Bayreuth 0:1



SC Regensburg - Steigerwald 2:0



Bayreuth - Mittlere Vils 0:1



Reitsch - Neudorf 0:1



Steigerwald - Bayreuth 1:1



Neudorf - SC Regensburg 1:1



Mittlere Vils - Reitsch 0:0



Neudorf - Steigerwald 2:0



Reitsch - Bayreuth 5:2



SC Regensburg - Mittlere Vils 0:2



Reitsch - Steigerwald 1:2



Mittlere Vils - Neudorf 3:0



Bayreuth - SC Regensburg 0:1



1. JFG Mittlere Vils 5 10:0 13



2. SC Regensburg 5 5:3 10



3. TSV Neudorf 5 4:5 7



4. JFG Steigerwald 5 3:10 4



5. SV Reitsch 5 6:6 4



6. SpVgg Bayreuth 5 6:8 4

Dank einer Klasseleistung aller Spielerinnen qualifizierten sich die U17-Juniorinnen der JFG Mittlere Vils Kümmersbruck für die bayerische Meisterschaft im Futsal. Souverän gewannen sie das Qualifikationsturnier im oberfränkischen Weidenberg. Die Vilspanther entschieden von fünf Partien vier für sich und spielten lediglich einmal unentschieden. Zudem blieb die Mannschaft um Kapitänin Anna Vogl ohne Gegentreffer.In der ersten Partie ließen die Kümmersbruckerinnen der JFG Steigerwald keine Chance und gewannen deutlich mit 4:0. Auch wenn im darauffolgenden Spiel gegen die SpVgg Oberfranken Bayreuth erst ein durch Anna Vogl getretener Strafstoß kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte, waren die Vilspanther deutlich überlegen und siegten hochverdient mit 1:0.Nach einem 0:0 gegen den SV Reitsch im dritten Spiel des Turniers, mussten die Vilspanther gegen den Favoriten vom SC Regensburg ran und hier zeigte der spätere Turniersieger Fußball vom Feinsten. Mit tollen Kombinationen und temporeichem Spiel setzte das Team von Andreas Linke seinen Gegner von Beginn an unter Druck, ließ keine Tormöglichkeiten für die Regensburgerinnen zu und wies diese mit 2:0 in ihre Schranken. In der abschließenden Begegnung hätte dann ein Unentschieden gegen den SV Neudorf gereicht. Doch auch in diesem Match ließen die Vilspanther nie Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen und siegten mit einem klaren 3:0.Lohn für diesen Turniersieg ist das Ticket für die Bayerische Futsalmeisterschaft der U17-Juniorinnen am 21. Januar im oberfränkischen Selb.Hier treffen die Vilspanther unter anderem auf die drei gesetzten Bundesligisten vom FC Bayern München, dem 1. FC Nürnberg und dem SV 67 Weinberg. Als weitere Gruppensieger sind qualifiziert: SV Frauenbiburg, SpVgg Greuther Fürth, FFC Wacker München und als bester Gruppenzweiter der TSV Schwaben Augsburg (alle Bayernliga).