Sport Kümmersbruck

27.03.2017

11

0 27.03.201711

Theuern. Zum Rückrundenauftakt der Landesliga Nord trennten sich die Fußballerinnen des TSV Theuern vom 1. FC Nürnberg II 2:2-Unentschieden. Auf tiefem Geläuf bekamen die zahlreichen Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel zu sehen, bei dem beide Mannschaften nach Schlusspfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Domenic Muhr mit dem Punkt zufrieden waren.

Fußball Landesliga Frauen



TSV Theuern - 1. FC Nürnberg II 2:2 (0:1)



Tore: 0:1 Isabel Wörner (13.), 1:1 Nadine Lang (59.), 2:1 Anne Wagner (62.), 2:2 Nadine Lang (65./Eigentor) - SR: Domenic Muhr (TSV Detag Wernberg) - Zuschauer: 130.

Die Gäste kamen besser ins Spiel und gingen in der 13. Spielminute durch einen fulminanten Distanzschuss von Isabel Wörner in Führung. Doch der Aufsteiger aus dem Vilstal ließ sich davon nicht verunsichern und spielte in der Folge mutig nach vorne, der Ausgleich wollte aber vor der Pause nicht mehr fallen. Stattdessen hatten die Mittelfranken die Chance auf das 0:2, als TSV-Torfrau Stefanie Linke nach einem Lattenschuss von Isabel Wörner gegen die heranstürmende Angreiferin Kopf und Kragen riskieren musste.Nach dem Seitenwechsel schaltete Theuern einen Gang noch oben und wurde belohnt. Nachdem ein Distanzschuss von Stefanie Meiler knapp am Pfosten vorbeistrich, wurde nach einer Stunde Miriam Geitner auf dem linken Flügel freigespielt und ihre punktgenaue Hereingabe verwandelte die mitgelaufene Nadine Lang zum Ausgleich. Nur drei Minuten später dann die Führung für die Gastgeberinnen, als Anne Wagner zunächst an Saskia Seidel im FCN-Tor scheiterte, dieser jedoch im Nachschuss mit einem gekonnten Lupfer keine Chance ließ und zur vielumjubelten Führung einschoss.Doch die Freude über die Führung währte nicht lange, denn nach einer Ecke von Julia Rößner wurde der Ball unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. In der Folge bestimmte Theuern das Geschehen auf dem Feld, doch die Gäste blieben über Konter gefährlich. Nach der Punktteilung bleiben die Vilspanther seit neun Ligaspielen ungeschlagen und belegen nach dem Sieg des SV 67 Weinberg II in Neudorf punktgleich den zweiten Tabellenplatz.