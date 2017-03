Sport Kümmersbruck

Schon der Beginn der Partie in Effeltrich verläuft für die Tischtennisspieler des TTSC Kümmersbruck katastrophal. Da passt dazu, dass sie kein einziges Doppel gewinnen.

In Einzeln besser

Der TTSC verlor gegen den Tabellendrittletzten der Bayernliga in Effeltrich unglücklich mit 5:9. Dabei war die Doppel-Flaute entscheidend.Erwartungsgemäß brachte die SpVgg Effeltrich ihre bestmögliche Aufstellung an den Start, da sie selbst Punkte gegen den Abstieg sammeln musste. So bot Effeltrich im vorderen Paarkreuz den Regionalliga-erfahrenen Marco Büttner, sowie den ehemaligen Top-60-Spieler der Weltrangliste, Szilard Csölle, auf.Der Beginn verlief für den TTSC katastrophal, Alfonso Olave und Matthias Hummel sahen gegen die Kombination aus Csölle und Späth schlecht aus und verloren mit 1:3. Auch das neu formierte Dreierdoppel aus Markus Hummel und Maximilian Dietrich musste sich der Kombination aus Heiko Mill und Tobias Götz beugen. In den Einzeln lief es für den TTSC deutlich besser, Matthias Hummel konnte wie zu seinen besten Zeiten den Regionalligaspieler Marco Büttner in Schach halten. In einem spektakulären Match mit vielen Topspin-Duellen behielt er in fünf Sätzen die Oberhand.Alfonso Olave konnte dem maximal veranlagten Szilard Csölle in fünf Sätzen besiegen. Auch im mittleren Paarkreuz konnte der TTSC der SpVgg Paroli bieten, Michael Hummel gelang ein klarer Sieg über Alexander Rackelmann, wohingegen Markus Hummel sich knapp gegen Heiko Mill geschlagen geben musste.Dann verlor Maximilian Dietrich gegen den Ersatzmann der SpVgg, Helmut Späth. Somit punktete der TTSC im ersten Durchgang im hinteren Paarkreuz nicht. Damit lag der TTSC zur Halbzeit mit 3:6 zurück. Im zweiten Durchgang besiegte Alfonso Olave auch Marco Büttner, jedoch unterlag Matthias Hummel Szilard Csölle. Im mittleren Paarkreuz konnte Markus Hummel ebenfalls gegen Rackelmann punkten. Michael Hummel verlor gegen Heiko Mill.Allerdings verlor Maximilian Dietrich auch sein zweites Einzel gegen Tobias Götz, was zum 5:9 führte und damit war die Partie beendet. Besonders ärgerlich erscheint das Ergebnis aufgrund der miserablen Doppelbilanz und der Tatsache, dass das letzte Einzel von Simon Bauer sowie das Schlussdoppel des TTSC wohl zugunsten der Kümmersbrucker ausgefallen wären - die aber beide nicht mehr gespielt wurden, weil Effeltrich bereits neun Punkte erreicht hatte.