Sport Kümmersbruck

16.03.2017

Am Samstag, 18. März, treten die Tischtennisspieler des TTSC Kümmersbruck beim TTC Tiefenlauter an. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Die Trauben für den TTSC Kümmersbruck hängen denkbar hoch, da sich Tiefenlauter auf dem dritten Tabellenrang der Bayernliga befindet. Auch gehen den Kümmersbruckern langsam die Spiele aus, um noch das rettende Ufer zu erreichen. Die TTSCler sind in der Rückrunde noch ohne Punktgewinn, auch wenn das eine oder andere Spiel denkbar knapp endete. Sollte am Samstag kein Sieg gelingen, kann man wohl für die Landesliga planen. Das Hinspiel gewann Tiefenlauter mit 9:3.

In der Rückrunde erscheint das Team des TTSC aber stärker und Alfonso Olave sollte im vorderen Paarkreuz keine Probleme haben, zwei Siege einzufahren. Auch Matthias Hummel scheint nach seiner tollen Leistung bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften mit guten Chancen in die Matches zu gehen. Im mittleren Paarkreuz treffen die TTSC-Akteure auf die Altmeister Rainer Kürschner und Rolf Eberhard. Beide besitzen ausgeglichene Einzelbilanzen, was Chancen für Markus und Michael Hummel eröffnet.Im hinteren Paarkreuz besitzt Jürgen Forkel in der Rückrunde eine Zu-Null-Bilanz. Hierbei wird es für Maximilian Dietrich und Simon Bauer schwer zu punkten. Allerdings sollten sie Wolfgang Buckreus in Schach halten können.Vorentscheidend werden die Doppel werden. Sollte es gelingen, mit 2:1 Siegen aus den Doppeln zu gehen, hat der TTSC gute Chancen auf einen Sieg.