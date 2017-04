Sport Kümmersbruck

Am Samstag gewinnt der TTSC Kümmersbruck wie schon in der Vorrunde gegen den TSV Stein. Dieses Mal allerdings weniger knapp mit 9:4. Dies bedeutete den ersten Sieg des TTSC in der Rückrunde der Tischtennis-Bayernliga. Am Sonntag sieht's dann schon wieder anders aus.

Dabei gelang am Samstag dem TTSC zu Beginn ein 2:1-Sieg nach den Doppeln durch Matthias und Markus Hummel sowie Simon Bauer und Michael Hummel. Im vorderen Paarkreuz gewann Alfonso Olave erwartungsgemäß gegen Ghennadi Mazur. Matthias Hummel musste sich äußerst knapp gegen Dariusz Kabacinski geschlagen geben. Markus Hummel gelang ein 3:0 über Ilya Mazur. Auch Michael Hummel hatte gegen Christian Lindner keinerlei Probleme und gewann mit 3:1, was zum 5:1-Vorsprung führte.Im hinteren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt. Maximilian Dietrich konnte sein Einzel mit 3:0 gewinnen, während sich Simon Bauer mit 1:3 geschlagen geben musste. Daraufhin kamen wieder Alfonso Olave und Matthias Hummel zum Einsatz. Letzterer verlor mit 1:3, der Kümmersbrucker "Einser" setzte sich gegen Steins Spitzenspieler klar durch. Für die beiden Schlusspunkte sorgten Michael und Matthias Hummel, die ihre Spiele mit 3:2 und 3:0 gewannen.So durften sich die TTSC-Spieler über ihren ersten Sieg in der Rückrunde freuen, was Aufwind für die nächste Partie geben sollte. Dies fand gleich am nächsten Tag beim TV 1848 Erlangen statt. Zuvor nahmen jedoch noch am selben Tag drei Kümmersbrucker Spieler, Markus und Michael Hummel, sowie Simon Bauer, beim Bezirksranglistenturnier teil. Markus Hummel konnte sich hierbei gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich für das bayrische Top-24-Turnier in Langweid qualifizieren.Angekommen in Erlangen, starteten die TTSCler mit einem 2:1-Vorsprung in den Doppeln. Dabei setzten sich Markus und Matthias Hummel sowie Alfonso Olave und Wolfgang Hummel, der für den verhinderten Maximilian Dietrich zum Einsatz kam, mit 3:0 durch. Das Doppel Michael Hummel/Simon Bauer verlor unglücklich mit 2:3. In den Einzeln gewann zu Beginn Olave gegen Reiß, während Matthias Hummel gegen den Erlanger Einser Kostenko verlor. Auch im mittleren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt, Markus Hummel siegte sich hierbei knapp mit 3:2. Die nächsten Punkte aber konnten erst wieder beim Stand vom 5:4 für Erlangen erzielt werden. Das vordere Paarkreuz holte seine Spiele mit 3:0 (Olave) und 3:2 (Hummel Matthias). Im Anschluss gingen viele Spiele denkbar knapp verloren, nur Markus Hummel erzielte noch einen Punkt. Der Endstand hieß somit 9:7 für den TV Erlangen. Das 33:33-Satzverhältnis zeigt jedoch auf, wie ausgeglichen das Spiel war und wie nahe der TTSC Kümmersbruck an dem zweiten Sieg an diesem Wochenende war.Das letzte Heimspiel der Saison findet am Samstag, 15. April 820 Uhr), nicht wie gewohnt in Kümmersbruck sondern in der Spielstätte des SV Hahnbach (Joseph-Graf-Halle) statt.