Sport Kümmersbruck

18.04.2017

3

0 18.04.2017

Der TTSC Kümmersbruck verlor auch das letzte Heimspiel der Tischtennis-Bayernliga mit 5:9 und verabschiedet sich sang- und klanglos in die Landesliga.

Das letzte Heimspiel der Saison gegen den TTC Rugendorf musste in Hahnbach stattfinden, da die reguläre Halle des TTSC Kümmersbruck in den Ferien geschlossen ist. Nichts desto trotz fanden sich überdurchschnittlich viele Zuschauer in der Josef-Graf-Halle in Hahnbach ein. Die wohl schönste und technisch hochwertigste Halle im Landkreis bot den idealen Rahmen für das Aufeinandertreffen der beiden Bayernligaspitzen Alfonso Olave und Jan Holan, beide Spieler waren in der Rückrunde zu ihren Teams gestoßen und wiesen beide eine Gesamtbilanz von 15:1 Siegen auf.Von Anfang an entwickelten sich hochklassige Spiele und den Zuschauern wurde einiges geboten. Im Eingangsdoppel hielten Matthias und Markus Hummel Ivan Zavodosky und David Lenc mit 3:0 in Schach. Allerdings klebte Alfonso Olave und Wolfgang Hummel das Pech am Schläger und sie mussten sich dem Rugendorfer Einserdoppel Holan/Schirner im fünften Satz geschlagen geben. Michael Hummel und Simon Bauer hatten gegen Hoffmann/Puzik dagegen keine Siegchance. Alfonso Olave hielt daraufhin erwartungsgemäß Stefan Schirner mit 3:0 in Schach.Matthias Hummel musste sich mit 1:3 dem Ausnahmespieler Holan geschlagen geben. Im mittleren Paarkreuz konnte Markus Hummel Ivan Zavodsky mit 3:0 schlagen, während sich Michael Hummel mit 2:3 gegen Daniel Hoffmann beugen musste. Im hinteren Paarkreuz machte Wolfang Hummel das Beste aus seinen Möglichkeiten, verlor aber gegen David Lenc mit 2:3.Hingegen erwischte Maximilian Dietrich einen rabenschwarzen Tag und musste sowohl gegen David Lenc als auch Mario Puzik mit 0:3 passen.Im zweiten Durchgang richtete sich das Hauptaugenmerk auf das Topduell des Abends. Alfonso Olave behielt mit einem 3:1 über Jan Holan hier die Oberhand. Allerdings hätte das Spiel auch anders enden können, da es in jedem Satz 9:9 zu stand. Matthias Hummel musste sich daraufhin mit 0:3 gegen Stefan Schirner geschlagen geben.Im Mittleren Paarkreuz erfolgte wiederum eine Punkteteilung, hierbei konnte sich Markus Hummel abermals in die Siegerliste eintragen, während Michael Hummel sich geschlagen geben musste.Den Schlusspunkt über das 9:5 setzte Mario Puzik mit einem 3:0 über Maximilian Dietrich.