13.02.2017

13.02.2017

In einem hochklassigen Bayernligaspiel ging der TTSC Kümmersbruck beim 7:9 in Altdorf leer aus. Aber wie ernst die Kümmersbrucker Mannschaft mittlerweile in der Bayernliga genommen wird, zeigte sich an der Aufstellung der Altdorfer Mannschaft. Zum ersten Mal in der Rückrunde traten sie mit ihrer bestmöglichen Formation an, und im mittleren Paarkreuz gratulierte Thorsten Lang zwei Mal seinen Gegnern kampflos. Dadurch erschien das hintere Paarkreuz der Altdorfer als das Prunkstück des Abends.

Eigentlich begann der Abend für die Kümmersbrucker perfekt. Durch die Siege in den ersten beiden Doppeln führte man nach kurzer Zeit schon 2:0. Matthias Hummel und der Neuzugang Alfonso Olave hielten Petr Maly und Dr. Klaus Wagner sicher in Schach. Währenddessen schafften Maximilian Dietrich und Michael Hummel einen unerwarteten Sieg über das Altdorfer Einser-Doppel. Eine Vorentscheidung hätte im Dreier-Doppel fallen können, allerdings verpassten Markus Hummel und Simon Bauer den Sieg denkbar knapp. Zwar verloren sie 1:3, allerdings ging jeder Satz in die Verlängerung.Im ersten Paarkreuz klebte Matthias Hummel das Pech am Schläger und musste sich mit dreimal zu 10 gegen Petr Maly geschlagen geben. In einem sehenswerten Spiel schaffte daraufhin Alfonso Olave den Ausgleich durch einen Sieg über den starken Daniel Spille. Dabei wurde erstmals klar, worauf sich die Kümmersbrucker Zuschauer in den nächsten Wochen freuen können. Einen solchen starken Spieler hat man im Kreis Amberg wohl noch nicht gesehen. Aufgrund seines jungen Alters sind noch Steigerungen zu erwarten, da Olave in Altdorf das erste Mal seit langer Zeit wieder mit dem Zelluloidball spielen musste.Im mittleren Paarkreuz musste sich Markus Hummel, abermals denkbar knapp, Steffen Kirner beugen. Michael Hummel bekam daraufhin aufgrund des Nichtantretens von Thorsten Lang den Sieg geschenkt. Im hinteren Paarkreuz ging der TTSC im ersten Durchgang völlig leer aus, was zum zwischenzeitlichen 5:4 für Altdorf führte. Im zweiten Durchgang stellte Alfonso Olave durch ein klares 3:0 über Petr Maly den Ausgleich wieder her, wobei Matthias Hummel gegen Daniel Spille mit 0:3 unterlag. Ab diesem Zeitpunkt punktete allerdings nur noch Maximilian Dietrich gegen Andreas Reiß, und auch das Schlussdoppel ging in fünf Sätzen denkbar knapp an Altdorf.