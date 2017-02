Sport Kümmersbruck

09.02.2017

4

0 09.02.2017

Amberg. Für den TTSC Kümmersbruck beginnt am Samstag, 11. Februar, die Rückrunde in der Bayernliga-Nord der Herren. Zum Start beim TSV Altdorf warten die Kümmersbrucker mit hochkarätiger Verstärkung auf. Alfredo Alonso Olave Quinteros (siehe Bericht oben) soll dem Schlusslicht helfen, das Unmögliche doch noch wahr zu machen. Als neue Nr. 1 soll der 21-jährige Chilene die Oberpfälzer zum Klassenerhalt führen.

Gegen die sechs Zähler besser platzierten Mittelfranken bekommt es Quinteros aller Voraussicht nach mit Petr Maly und Daniel Spille zu tun. Matthias Hummel hat gegen die beiden Altdorfern in der Vorrunde zweimal klar verloren. In der Mitte schlagen für den TTSC Michael Hummel und sein Onkel Markus Hummel auf. Er trifft zunächst auf die Nr. 3. Michael Hummel spielt zunächst gegen die Nr. 4. Außerdem könnte Markus Hummel mit Maximilian Dietrich als Doppel 3 an den Tisch gehen. Die Gegner in der Mitte heißen Stefan Kirner und wahrscheinlich Thorsten Lang. Kirner hatte in Kümmersbruck gegen Dietrich beide Spiele abgegeben. Das Schlusspaarkreuz des TTSC bilden Maximilian Dietrich und Simon Bauer. Sie werden auf Max Gastner und Thorsten Rust treffen.