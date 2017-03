Sport Kümmersbruck

Am Samstag, 25. März, trifft der TTSC Kümmersbruck vor heimischer Kulisse auf den TSV Eschau. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Die abstiegsgefährdeten Eschauer werden nicht mit ihrer Top-Aufstellung antreten können: Stefan Stadtmüller hat sich im Spiel gegen den TV Etwashausen die Achillessehne gerissen und die Nummer eins des TSV, Dr. Ralf Schreiner, wird selten bei Auswärtsspielen eingesetzt. So erscheinen die Chancen des TTSC nicht schlecht, in der Rückrunde endlich einen Punkt zu ergattern.

Die TTSCler sind in keiner schlechten Form, aber der Druck im Abstiegskampf ist hoch und bisher klebte ihnen das Pech an den Schlägern.Je nach Aufstellung der Eschauer könnten die Kümmersbrucker diesmal sogar als Favoriten ins Rennen gehen. Allerdings wird es wieder einmal wichtig sein, mit einer positiven Doppelbilanz zu starten. In Tiefenlauter waren die TTSC-Akteure gleichwertige Gegner und holten immerhin sechs von zwölf Einzelsiegen. Im fünften Satz mussten sich zwei der Oberpfälzer jedoch trotz 5:1-Führung noch geschlagen geben.Dem Publikum sollten hochklassige und spannende Spiele garantiert sein. Nach Lage der Dinge, wird es in den nächsten Jahren im Raum Amberg wohl keine Bayernligamannschaft mehr geben. Deshalb hofft der TTSC auf viele Zuschauer.