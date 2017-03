Sport Kümmersbruck

28.03.2017

4

0 28.03.2017

Der TTSC Kümmersbruck holte mit einem 8:8 die ersten Punkte in der Rückrunde. Dabei reisten die Gäste aus Eschau eine Stunde später als geplant an, weil sie zuvor in Altdorf spielten. Dort konnten die Eschauer noch gewinnen. Gegen den TTSC reichte es dann nur zu einem Unentschieden. Erwartungsgemäß kamen die Eschauer mit ihrer bestmöglichen Aufstellung, um den Relegationsplatz zu vermeiden.

Misslungener Start

Eine Woche Pause

In den Eingangsdoppeln startete der TTSC wieder einmal nicht gut. Nur Michael Hummel und Simon Bauer hatten ihre Gegner im Dreierdoppel klar im Griff. Die beiden anderen Doppel gingen an Eschau. Alfonso Olave hatte keinerlei Probleme gegen den Nachwuchsspieler Leon Brandenburg. Matthias Hummel zeigte eine gute Leistung gegen Ralf Schreiner, musste sich aber im fünften Satz in der Verlängerung geschlagen geben.Im mittleren Paarkreuz konnte Michael Hummel gegen Andreas Schattney punkten. Markus Hummel führte bereits zwei zu eins in Sätzen, verlor dann aber. Komplett leer ging der TTSC im ersten Durchgang im hinteren Paarkreuz aus.Der zweite Durchgang begann gut für den TTSC, Alfonso Olave konnte Ralf Schreiner äußerst knapp in fünf Sätzen besiegen. Matthias Hummel hatte weniger Probleme gegen Leon Brandenburg, er gewann mit 3:1. Kevin Spielmann war jedoch zu stark für Michael Hummel. Markus Hummel punktete gegen Andreas Schattney. Maximilian Dietrich siegte als einziger im hinteren Paarkreuz, er trat gegen Christoph Sauer an. Überraschend klar gewann das Schlussdoppel Matthias und Markus Hummel gegen die Kombination Schreiner/Brandenburg mit 3:0. Damit war der Endstand von 8:8 besiegelt.Die TTSC Akteure haben nun eine Woche frei, ehe sie am 8. April gegen den TSV Stein an die Tische gehen. In diesem Duell wird entschieden, wer den vorletzten Platz in der Bayernliga Nord einnehmen wird. Am kommenden Wochenende treten Matthias, Markus und Wolfgang Hummel bei den bayerischen Seniorenmannschaftsmeisterschaften an.