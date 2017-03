TTSC Kümmersbruck spielt am Samstag in Effeltrich

Sport Kümmersbruck

02.03.2017

1

0 02.03.2017

Die Tischtennisspieler des TTSC Kümmersbruck treten am Samstag um 14.30 Uhr an den Platten der SpVgg Effeltrich an. Bei den Gastgebern handelt es sich um eine Wundertüte. Auf dem Papier erscheint die Mannschaft sehr stark, es sind jedoch viele Spieler auf der Rangliste, die im Jahr 2017 noch nicht eingesetzt wurden. So werden die Oberpfälzer bis Spielbeginn warten müssen, um Gewissheit zu haben, mit welcher Aufstellung die Gegner antreten werden.

Acht Zähler Vorsprung

Die Effeltricher werden wohl mit der bestmöglichen Aufstellung an den Start gehen, da sie sich derzeit - wie die Kümmersbrucker - auf einem Relegationsrang befinden. Die SpVgg hat derzeit aber acht Punkte Vorsprung auf den TTSC. Im vorderen Paarkreuz können die Effeltricher auf Szilard Csölle zurückgreifen, welcher schon in den Top 60 der Weltrangliste zu finden war. Für sich spricht, dass dieser Spieler nur an Position zwei gesetzt ist. An dritter Stelle können sie auf den langjährigen Zweitligaspieler Michael Ziegler zählen. Man kann gespannt sein, welcher dieser Top-Spieler zum Einsatz kommt. Sollte nur einer der drei spielen, hat das TTSC-Team gute Chancen.Der TTSC will endlich das Ruder herumreißen und die ersten Punkte in der Rückrunde einfahren. Dabei heißt es noch einmal, alle Kräfte zu mobilisieren. Dafür steht nach diesem Spiel eine einwöchige Pause an.