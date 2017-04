Sport Kümmersbruck

Die Kümmersbrucker Tischtennisspieler treten sowohl am Samstag als auch am Sonntag an die Tische. Die Chancen auf ihren ersten Sieg in der Rückrunde stehen dabei gut.

Der TTSC Kümmersbruck steht am kommenden Wochenende vor einem Doppelspieltag. Dabei tritt er zuerst am Samstag, 8. April, um 20 Uhr zu Hause gegen den TSV Stein an. Am Sonntag, 9. April, geht die Reise dann zum TV Erlangen, Spielbeginn ist hier bereits um 17 Uhr.Die ebenfalls schon abgestiegene Steiner Mannschaft wird wohl nicht in ihrer bestmöglichen Aufstellung anreisen. Dann würde der TTSC als Favorit an die Tische gehen. Gegen den TSV konnte der TTSC bisher seinen einzigen Sieg in der Vorrunde feiern. Im vorderen Paarkreuz werden Matthias Hummel und Alfonso Olave auf den Aufschlagkünstler Darius Kabacinski treffen. Die Aufstellung der Steiner variierte in der Rückrunde bisher stark und man darf gespannt sein, wie sie in Kümmersbruck auflaufen werden.Tags darauf treffen die Kümmersbrucker in Erlangen auf den TV 1848. Das TV-Team wird nach eigener Aussage nicht in Bestbesetzung antreten, womit der TTSC auch hier gute Siegchancen hat. Allerdings ist die Hälfte der TTSC-Mannschaft am Sonntagvormittag bereits beim Bezirksranglistenturnier. Dort können sich Simon Bauer sowie Markus und Michael Hummel für das bayerische Top-24-Turnier qualifizieren. Abends müssen sie dann in Erlangen aufschlagen. Denkbar wäre es dennoch, dass an diesem Wochenende der Knoten platzt und der TTSC den ersten Sieg der Rückrunde feiern kann.