13.01.2017

Bereits zum 26. Mal kommen die Mannschaften zusammen, um in der Kümmersbrucker Rudi-Scheuerer-Halle den Vilstalcup auszuspielen. Angesichts des starken Teilnehmerfeldes lässt sich kein Favorit benennen. Auch dieses Jahr gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Playerparty und Simulator

Enges Teilnehmerfeld

Haselmühl. Am kommenden Wochenende, den 14. und 15. Januar, findet der Vilstalcup des ASV Haselmühl statt. Das Turnier wird auch 2017 mit Rundumbande und den traditionellen Hallenrichtlinien des BFV gespielt. Namensgeber ist wieder die Spedition Wagner. Neben Ehre und Image geht es um Geld- und Sachpreise im Wert von 800 Euro.Hinter der Bande gibt es ein Kinderprogramm. Während sich die Größeren an Fahrsimulatoren aus der Formel 1 versuchen können, warten auf die Kleineren ein Kinderland mit Hüpfburg, Kinderkino, Kinderschminken und Luftballonmodellage. Das Turnier wird so am Sonntagnachmittag zu einer Familienveranstaltung.Am Samstag werden ab 12.30 Uhr in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften die Vorrundenspiele absolviert. Die Gruppe A wird angeführt vom Bezirksligisten FC Amberg II, den Kreisligisten SV Inter Bergsteig Amberg und SVL Traßlberg. Die Kreisklassisten SV Köfering, SpVgg Ebermannsdorf sowie der Gastgeber ASV Haselmühl komplettieren diese Gruppe. In der Gruppe B trifft der Bezirksligist SpVgg Pfreimd auf die Kreisligisten SSV Paulsdorf, SC Germania Amberg und FC Rieden. Weiterhin wurden der Tabellenführer der Kreisklasse Süd, der SV Schmidmühlen, sowie der Gemeindeverein TSV Kümmersbruck dieser Gruppe zugelost. Gegen 16 Uhr wird es ein Einlageturnier geben, bei dem zwei Wagnerteams (Sport Signage und Spedition) sich mit den "Alten Herren" der Spielgemeinschaft ASV Haselmühl/TSV Kümmersbruck und einer Trainer/Betreuerauswahl messen. Ab 19 Uhr findet wieder eine große Playersparty in der Mehrzweckhalle statt. Dort sorgt DJ Catfish für Musik und Unterhaltung. Jede teilnehmende Mannschaft erhält einen Verzehrbon von 200 Euro, den die Spedition Wagner gespendet hat.Am Sonntag geht es ab 13.15 Uhr mit den Viertel- und Halbfinalspielen weiter. Dazwischen werden die Kleinsten beim ASV (G-Schüler) in einem Einlagespiel um 15 Uhr gegen den Nachwuchs des Gemeindevereins TSV Kümmersbruck ihr Können zeigen. Das Endspiel mit anschließender Siegerehrung ist gegen 17 Uhr eingeplant. Pokalverteidiger ist der gastgebende ASV. 2016 hatte er das Jubiläumsturnier im Finale mit 3:1 gegen den FC Amberg II für sich entscheiden können. Die Schirmherrschaft hat wieder Bürgermeister Roland Strehl übernommen. Er wird auch den besten Keeper, Torschützen und Spieler des Turniers auszeichnen. Angesichts des starken Teilnehmerfeldes ist es schwer, einen Favoriten zu benennen. Neben dem FC Amberg II, den SV Inter Amberg und dem SC Germania ist auch Gastgeber und Titelverteidiger ASV Haselmühl ein Kandidat für den Pokal.