Sport Kümmersbruck

19.01.2017

19.01.2017

Vincente Donhauser ist zum fünften Mal Oberpfalzmeister. Dieses Jahr fanden die U18 Judo-Meisterschaften in Schwarzenfeld statt. Für den JKC-Kümmersbruck gingen Laura Sabisch und Vincent Donhauser an den Start. Im Finale kämpfte Donhauser gegen Alexander Büch von SV Henger. "Während der regulären Kampfzeit konnten weder Alex noch ich einen entscheidenden Vorteil herauskämpfen", sagt der 16-Jährige. "Erst in der Verlängerung konnte ich einen Wurfansatz von Alex nach hinten kontern und ein Ippon (volle Wertung) erzielen." So sicherte sich Donhauser erneut den Titel als Bezirksmeister.

In der FU18 musste sich die erst 14-jährige Laura Sabisch im Finale der routinierten Susanne Schubert aus Eschenbach geschlagen geben. Die Silbermedaille war ihr aber sicher. Beide Athleten qualifizierten sich für die nordbayerischen Meisterschaften in Hof.