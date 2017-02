Sport Kümmersbruck

23.02.2017

2

0 23.02.2017

Am Samstag, 25. Februar, erwartet der TTSC Kümmersbruck den TV Hilpoltstein. Spielbeginn in der Rudolf-Scheuerer-Halle gegen die Reserve des Bundesligisten ist wie immer um 20 Uhr. Die Hilpoltsteiner liegen unangefochten an der Tabellenspitze. Ihnen wird der Meistertitel in der Tischtennis-Bayernliga Nord nicht mehr zu nehmen sein. Sollten sie in Bestbesetzung anreisen, wird es für den TTSC nicht viel zu holen geben. Im Hinspiel gelang Hilpoltstein ein 9:0. Damals gewannen nur Simon Bauer und Matthias Hummel im Doppel zwei Sätze.

Im vorderen Paarkreuz dürfen die Zuschauer hochklassige Matches zwischen den fränkischen Spitzen und Alfonso Olave erwarten. Im mittleren Paarkreuz bieten die Gäste gleich zwei Kaderspieler des BTTV auf. Markus und Michael Hummel werden hierbei auf Hannes Hörmann und Sebastian Hegenberger treffen. Diese U15-Spieler werden es den Kümmersbruckern schwer machen, Punkte zu erkämpfen.Im hinteren Paarkreuz wird der TTSC wohl wieder ein kleines Übergewicht haben, wenn die Hilpoltsteiner mit der zu erwartenden Aufstellung antreten. Maximilian Dietrich und Simon Bauer haben die besten Chancen auf Punktgewinne für den TTSC Kümmersbruck. Wichtig werden zu Beginn die Doppel werden, dabei scheinen Alfonso Olave und Matthias Hummel gegen das Zweier-Doppel des TV Hilpoltstein als Favorit ins Rennen zu gehen.Auch Markus Hummel und Simon Bauer sollten nach guter Leistung gegen Etwashausen Siegchancen gegen das Dreier-Doppel des Spitzenreiters haben.