Sport Kümmersbruck

20.02.2017

Nach dem Spiel trennen sich die Wege der beiden Mannschaften. Während der SV Etwashausen seine Chance auf die Aufstiegsrelegation wahren will, muss der TTSC Kümmersbruck seine Hoffnungen auf die Abstiegsrelegation immer mehr begraben.

Denn der TTSC Kümmersbruck verlor gegen den Tabellendritten der Tischtennis-Bayernliga aus Etwashausen deutlich mit 3:9. Vor eindrucksvoller Kulisse gelang dem TTSC anfangs zu wenig, um eine echte Siegchance zu haben. Alfonso Olave und Matthias Hummel verloren dabei zu Beginn des Spiels gegen das Zweierdoppel der Etwashausener. In fünf Sätzen mussten sie sich knapp geschlagen geben.Michael Hummel war zusammen mit Maximilian Dietrich chancenlos gegen das Etwashausener Einserdoppel. Im Gegensatz dazu hatte Markus Hummel an der Seite von Simon Bauer das Dreierdoppel des Tabellendritten im Griff und gewann nach 2:0-Führung klar mit 3:1.Allerdings hätten die Kümmersbrucker zu Beginn eine 2:1-Führung gebraucht, um sich die Siegchance zu wahren. Und nicht einen 1:2-Rückstand. Auf Grund dessen war Alfonso Olave gegen Bastian Herbert enorm unter Druck, gewann aber nach einem hochklassigen Spiel deutlich mit 3:1. Matthias Hummel musste sich gegen Kamil Michalik mit 3:0 geschlagen geben. Auch im mittleren Paarkreuz sah der TTSC wenig Land und so mussten sich Markus und Michael Hummel gegen ihre Konkurrenten geschlagen geben.Im hinteren Paarkreuz konnte nur Maximilian Dietrich gegen Botos Radu punkten. Hierbei setzte er sich in fünf Sätzen durch. Im zweiten Durchgang gelang dem TTSC kein einziger Punkt mehr, wobei sich Alfonso Olave, nach Führungen in jedem Satz, mit 1:3 gegen Kamil Michalik geschlagen geben musste. Damit war der Widerstand der Kümmersbrucker gebrochen.