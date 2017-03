Sport Kümmersbruck

23.03.2017

5

0 23.03.2017

Die Fußballerinnen des TSV Theuern konnten auf Platz eins der Landesligatabelle überwintern. Zum Rückrundenauftakt empfangen sie am Sonntag den 1. FC Nürnberg II. Mit dem haben sie noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen.

Theuern. Die Damen des TSV Theuern starten am Sonntag, den 26. März, um 15 Uhr in die Rückrunde der Landesliga Nord. Gegner zum Auftakt ist der 1. FC Nürnberg II, der sich am vergangenen Wochenende durch einen Auswärtserfolg im Nachholspiel beim SV Reitsch aus dem Tabellenkeller befreien konnte und mit viel Selbstvertrauen in die Oberpfalz reisen wird. Das Hinspiel konnte Nürnberg mit 3:2 für sich entscheiden. Die Vilspanther erholten sich aber gut von der Auftaktpleite und sammelten im Verlauf der Vorrunde 23 Punkte, so dass das gesteckte Saisonziel in greifbare Nähe gerückt ist.Nach gut fünfwöchiger Vorbereitung freut man sich in Theuern, dass mit dem Club zum Heimauftakt ein namhafter Gegner im Vilstal antritt. Von den drei verletzten Spielerinnen befindet sich aktuell lediglich Eva Kölbel nach ihrer Sprunggelenksverletzung wieder im Aufbau-Training. Ein Einsatz gegen den FCN kommt für sie jedoch noch zu früh. Ob Kapitänin Lisa-Marie Merkl nach überstandener Grippe wieder zum Kader zählen kann ist fraglich.