Vermischtes Kümmersbruck

07.05.2017

07.05.2017

(e) Gute 30 Jahre lang war Josef Niedermeier Justizbeamter in der JVA Amberg. 1997 trat er als Amtsinspektor in Pension, von Ruhestand kann man anlässlich seines 80. Geburtstages nicht so richtig reden. Dafür hat er zu viele Ehrenämter, die ihn allerdings auch fit halten, wie er selbst sagt. Seit 1948 ist er Pfadfinder in St. Georg in Amberg. Nach 38 Jahren Mitgliedschaft im NAC Amberg ist er, weil davon 26 Jahre Vorsitzender, nun Ehrenvorstand. Er ist Gründungsmitglied 1953 des THW Amberg und Fachübungsleiter, Automobilausbilder im Motorsport des BLSV. Niedermeier hat reichlich zu tun. Und deshalb gab es am Wochenende viele Besucher bei der offiziellen Feier seines Geburtstages in der Kleingartenanlage am Schlackenberg.

Am 3. Mai, Tag seines 80. Geburtstag, ging es im kleinen Kreis in der Haselmühler Utzhütte gemütlich zu. Seit 1987 wohnt Niedermeier in dem umgebauten Haus mit seiner Frau Heidi, die er 1960 in der Mariahilfbergkirche geheiratet hat. Wie der Zufall so spielt: Niedermeier war bei der Bundeswehr in München, sie hat es aus Marktl dorthin wegen der Arbeit gelockt. Seither sind beide zusammen. Drei Kinder, drei Enkel und vier Urenkel bringen Leben in die Bayernwerkstraße. Sport und der Umgang mit der Jugend halten ihn fit, ließ er wissen. Für die Gemeinde gratulierte Bürgermeister Roland Strehl mit einem Geschenkkorb.