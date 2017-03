Vermischtes Kümmersbruck

23.03.2017

37

0 23.03.201737

Ein Funklehrgang unter der Leitung von Kreisbrandmeister Roland Kolbeck für die Feuerwehren aus Haselmühl, Kümmersbruck, Theuern, Wolfsbach, Ensdorf, Schmidmühlen, Utzenhofen, Weigendorf, Bühl, Diebis und Thanheim fand in Haselmühl statt. Nach einer Unterweisung und Praxis-Übung mussten die Aktiven ihr Wissen in einer schriftlichen Prüfung unter Beweis stellen. Dann folgte eine gemeinsame Funkübung. Zu guter Letzt verabschiedeten die Kreisbrandinspektoren Hubert Blödt und Peter Deiml zwei Urgesteine der Funkausbildung in den Ruhestand. Kreisbrandmeister Hans Ludwig und Funkausbilder Josef Horst wurden für ihre Arbeit mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Amberg-Sulzbach in Silber ausgezeichnet. Die beiden bildeten in den vergangenen knapp 30 Jahren in 120 Lehrgängen rund 3900 Teilnehmer zum Feuerwehrsprechfunker aus.