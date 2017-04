Vermischtes Kümmersbruck

Wie tickt eigentlich der Papst, und warum tickt er so? Diese Frage konnte Andreas Englisch ausführlich und sehr kurzweilig beantworten.

Was will ich mit zwei Kammerdienern? Meinen Koffer kann ich selber aus- und einpacken. Papst Franziskus

Verlosung "Franziskus - Ein Lebensbild" lautet der Titel des Buches, das Vatikan-Experte Andreas Englisch in Kümmersbruck vorgestellt hat. In 15 Kapiteln und mit mehr als 100 Bildern erzählt Englisch, wie sich das Pontifikat des Papstes aus Argentinien seit 2013 entwickelt hat. Wir verlosen zwei Exemplare des 285 Seiten starken Werkes: Einfach heute im Lauf des Tages eine E-Mail mit dem Betreff "Franziskus" an verlosung-az@oberpfalzmedien.de schicken. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

(brü) Auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung Amberg-Sulzbach war Englisch, der seit 1987 aus dem Vatikan berichtet, zu einem Vortrag in die Kümmersbrucker Turnhalle gekommen. "Franziskus - Kämpfer im Vatikan" lautete dabei das Thema, über das Englisch vor ausverkauften Reihen referierte. Hier ging es nicht nur um den derzeitigen Papst: Der Journalist und Buchautor hat bereits dessen beide Vorgänger auf ihren Reisen und im Alltag rund um den Petersdom in Rom begleitet. Vor 30 Jahren nahm Englisch seine Tätigkeit im Vatikanstaat auf, für eine Nachrichtenagentur, die einen Reporter suchte: "Haben Sie Erfahrung mit der katholischen Kirche? Kennen Sie sich da aus? Oder sind Sie zumindest gläubig?", wurde er bei seinem Vorstellungsgespräch gefragt. Englisch musste dies alles verneinen. "Dann habe ich gesagt, ich war mal Messdiener", erinnert er sich. Daraufhin kam die Zusage: "Okay, dann haben Sie den Job."Damals sei er ein junger rebellischer Reporter gewesen, der gerade durch seine Tätigkeit im Lauf der Zeit zu einem gläubigen Christen geworden sei. Geprägt haben ihn die Reisen mit Johannes Paul II., die Wahl des deutschen Papstes Benedikt und dessen vorzeitiger Abtritt. Aber auch der Ruck, der durch die katholische Kirche ging, als Jorge Mario Bergoglio, der jetzige Papst Franziskus, gleich bei Amtsantritt mit jahrhundertealten Traditionen seiner Vorgänger im Vatikan brach.Unterhaltsam und kenntnisreich gewährte Englisch einen Blick hinter die Kulissen, wie es zur Wahl des als rebellisch bekannten Bergoglio kam. Aber auch, dass dieser es ablehnte, in den päpstlichen Gemächern zu wohnen, keine Kammerdiener haben wollte. "Er kam mit einem Koffer nach Rom und meinte: Was will ich mit zwei Kammerdienern? Meinen Koffer kann ich selber aus- und einpacken", erinnerte sich Englisch in einer von zahlreichen Anekdoten.Das sehr ernste Thema des Machtkampfes im Vatikan vermittelte er humoristisch, machte sich aber auch Gedanken um die Zukunft des Papstes. "Mit der Weihnachtsansprache im Jahr 2014 hat Papst Franziskus den Kampf gegen die hochrangigen Kirchenvertreter eröffnet, welchen er Verschwendung und Hochmut vorwirft." Dabei hat er nach Meinung Englischs aber einen wichtigen Verbündeten - die "normalen" Leute. "Ratzinger war jemand, der den Trubel scheute, lieber für sich alleine war. Papst Franziskus ist genau das Gegenteil - er geht auf die Leute zu."