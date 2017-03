Vermischtes Kümmersbruck

10.03.2017

14

0 10.03.201714

"Langsam ist sie zu sehen, die Brücke, die künftig in Theuern die Vils überspannen wird", freute sich Architekt Rainer Rubenbauer. Er vermeldete darüber hinaus "im Zeitplan" zu liegen. Das heißt: Mit der gesamten Fertigstellung inklusive Straße darf bis Ende des Jahres gerechnet werden.

Rohbau steht

Theuern. Ein gewaltiges Bauwerk, das da seiner Vollendung entgegengeht, "aktuell wird's keine größere Brückenbaumaßnahme in unserer Region geben", sagten Dipl. Ing (FH) Rubenbauer und Bautechniker Karl-Heinz Schmidt von der Firma Umwelt und Tiefbau GmbH Amberg bei einem Ortstermin in Theuern. Fünf bis sechs Betonmischer lieferten am Mittwoch im Stundentakt Beton. Insgesamt werden 675 Kubikmeter der grauen Masse in der Brücke verbaut, rund 85 Tonnen Stahl sorgen für Festigkeit. Das Gesamtgewicht der Brücke beträgt rund 1700 Tonnen, davon der Überbau rund 550 Tonnen."Das Wetter hat gehalten, es gab kein Hochwasser, der Rohbau steht soweit" meldeten Rubenbauer und sein Bauleiter Karl-Heinz Schmidt. Auch die Experten von der ausführenden Firma Strabag waren froh, dass es keine nennenswerte Probleme gegeben hat. "Und wenn, dann waren es kleinere Verzögerungen, die wir wieder ausgleichen konnten."Die alte Vilsbrücke wird bald nur noch auf Fotos zu sehen sein, die neue hat eine Traglast von 60 Tonnen (18 Tonnen vorher) eine lichte Weite von 32 Metern (27 Meter), eine Fahrbahnbreite von 6,50 Meter (5,20 Meter), 18 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von je 90 Zentimetern und einer Länge von sieben bis acht Metern wurden in den (Vils-)Boden gerammt, davon wurden zwei Meter in Fels eingebaut.Der Hochwasserschutz wird dann nächstes Jahr anstehen, da aber wurde auch schon durch die Brückenvergrößerung (fünf Meter mehr lichte Weite) und Erhöhung (Fahrbahn ein Meter höher) vorgebaut. Rund drei Millionen Euro wird die neue Brücke nach Fertigstellung verschlungen haben, durch den Freistaat gibt es eine Zuwendung von 65 Prozent der förderfähigen Kosten dazu.Bürgermeister Roland Strehl und die Mitarbeiter des Bauamtes hatten zum Ortstermin mit den Experten der Baufirmen geladen. Dabei erinnerte Strehl daran, wie am 4. August 2016 der Spatenstich erfolgt ist. "Und", so fand er, "seither ist wahnsinnig viel geschehen". Ein Rädchen habe an dieser Baustelle ins andere gegriffen, freute sich Strehl über den zügigen Fortgang der Arbeiten. Die Art und Weise wie das geschehen wäre sei für den Laien als "grandios" zu bezeichnen. "Viel Geld werde in Theuern investiert", bekundete Strehl, er hob aber auch die Nachsicht der Bürger in Theuern und Wolfsbach explizit hervor.