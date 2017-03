Vermischtes Kümmersbruck

(jma/eik) Plötzlich quoll Rauch unter der Motorhaube hervor: Als er den bemerkte, steuerte ein Ansbacher (29), am Dienstag kurz vor 19 Uhr mit seiner Familie in einem Ford Grand C-Max auf der A6 Richtung Nürnberg unterwegs, den Parkplatz Laubenschlag an - gerade noch rechtzeitig: Bevor er den Wagen stoppen konnte, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum.

In letzter Sekunde retteten sich die Insassen - der 29-Jährige, seine Frau (31) und die beiden Kinder (4 und 6) - unverletzt aus dem Auto, bevor dieses lichterloh brannte. Die Feuerwehren Kümmersbruck, Hohenkemnath und Ursensollen konnten das Feuer mit Schaum schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich dann allerdings noch geraume Zeit hin: Im Fahrzeug und im Motorraum entstanden immer wieder Glutnester.Wie die Verkehrspolizei Amberg mitteilt, war ein technischer Defekt Ursache des Brandes. Den Schaden am vier Jahre alten Auto und am Fahrbahnbelag beziffert sie auf rund 18 000 Euro. Der Parkplatz Laubenschlag war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.