Vermischtes Kümmersbruck

24.01.2017

0 24.01.2017

Aus gegebenem Anlass wurde bei der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses auf die Streu- und Räumpflicht hingewiesen. Diese Aufgaben haben dabei nicht nur die Anwohner, sondern auch die Gemeinde zu erfüllen.

Bestimmte Zeiten

Mit Verzögerung

Diese macht darauf aufmerksam, dass innerhalb der geschlossenen Ortschaft die Gehwege, oder, wenn es keine gibt, der Rand der öffentlichen Straßen in der für Fußgänger erforderlichen Breite geräumt und gestreut werden müssen.In Straßen mit einseitigem Gehweg muss nur dieser frei gemacht werden. Begonnen werden muss damit vor dem Einsatz des Haupt- und Berufsverkehrs, folglich werktags ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr. Die Räum- und Streupflicht endet gegen 20 Uhr. Bis dahin muss sie so oft wiederholt werden, wie es nötig ist. Im Gemeindegebiet gilt: Beim Räumen ist darauf zu achten, dass Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege frei gehalten werden, um den Winterdienst nicht zu behindern.Verboten ist es, Eis und Schnee auf die öffentliche Straße zu räumen, dort abzuladen oder zu lagern. Für nicht gewerbliche Haushalte besteht die Möglichkeit, kostenlos kleinere Mengen Streugut am Lengenfelder Bauhof abzuholen.Für die Gemeinde heißt das, dass innerhalb geschlossener Ortslage nur an verkehrswichtigen und gleichzeitig gefährlichen Passagen eine Streupflicht für den Fahrverkehr besteht. Zu den wichtigen Verkehrsflächen zählen vor allem die verkehrsreichen Durchgangsstrecken, zum Beispiel Staatsstraße 2165 und die innerörtlichen Hauptverkehrswege.Laut Gerichtsurteil wäre es eine Überspannung der Streupflicht, wenn sämtliche Anliegerstraßen mit geringerem Verkehrsaufkommen, auch wenn sie am Hang liegen, geräumt und gestreut sein müssten.Dennoch, so sagten Bauamtsleiter Werner Bauriedl und Sachbearbeiter Ronny Gäßner, versucht die Gemeinde alle Anliegerstraßen mit Gefälle zu räumen. Allerdings erst, wenn alle übergeordneten, verkehrswichtigen Straßen frei befahrbar sind. Bei starkem Schneefall könne es sein, dass reine Wohnstraßen erst mit Verzögerung geräumt werden können.