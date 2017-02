Begrüßungsgeld der Gemeinde Kümmersbruck

Vermischtes Kümmersbruck

Manche haben ihren ersten Empfang durch die Gemeinde schlicht und einfach verschlafen, egal ob sie Jinan, Yousef, Tamara, Lars-Torben, Julie oder Clemens hießen. Alle halben Jahre wieder: Bürgermeister Roland Strehl lud zur Übergabe des Begrüßungsgeldes für Neugeborene ein. Der Nachwuchs aus dem 2. Halbjahr 2016 war dieses Mal dran. In diesem Zeitraum verzeichnet das Standesamt 43 Geburten. Die Ausgewogenheit ist gewahrt: 23 der Neubürger sind männlich und 20 weiblich. Voll war es im Sportheim des ASV Haselmühl, Mütter und Väter hatten sich zusammen eingefunden, um 100 Euro in Empfang zu nehmen, dazu ein blaues (oder rosa) Lätzchen und einen Rauchwarnmelder, den Martin Pechtl von der Feuerwehr Theuern überreichte. Angesichts der Tatsache, dass Kinder neben aller Freude auch finanzielle Extra-Belastungen bedeuten, sind die 100 Euro eine kleine Starthilfe, erklärte Strehl. Susanne Rotsch und Denise Wojtas von der Verwaltung hatten fein säuberlich aufgelistet, wer da in den Vorzug der Prämie kommt. Der Bürgermeister durfte schon mal eine gute Zukunft in der Gemeinde voraussagen: "Krippe, Kindergarten, Schulen - alle Einrichtungen sind da. Die Babys von heute werden sich morgen und übermorgen noch oft begegnen in Kümmersbruck. Bild: e