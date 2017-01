Vermischtes Kümmersbruck

07.01.2017

7

07.01.2017

Großen Bahnhof gab es in Haselmühl bei Betty Schmidt (geborene Hirsch), die 85. Geburtstag feierte und noch recht aktiv im Leben steht. Ein Oberschenkelhalsbruch warf sie in ihren Aktivitäten etwas zurück, ihre Liebe zu Garten und Blumen hat bei der Fachfrau nicht nachgelassen. Es gratulierten auch die Bürgermeister Birgit Singer-Grimm (rechts) und Roland Strehl, die Amberger Gartenbaugruppe, die KAB, Frauenbund und Frauen-Union und der Kirchenchor Kümmersbruck mit Sprecher Josef Roggenhofer. Über 60 Jahre ist die Altistin eine gesuchte Sängerin, auch noch nach dem Tod ihres Mannes und Dirigenten Rektor Joachim Schmidt. Sohn Christian und Schwiegertochter Emilie sorgten sich liebevoll um die Gäste, Sohn Stephan musste leider arbeiten. Am Abend war die Verwandtschaft im Gasthof zur Blauen Traube vereint. Bild: hi