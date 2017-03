Vermischtes Kümmersbruck

20.03.2017

20.03.2017

Der Dialog mit der Pfarrei war dem Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer bei seinem Pastoralbesuch ebenso ein tiefes Anliegen wie die gemeinsame Eucharistiefeier. Im Pfarrsaal traf man sich danach zum Diskurs und Gedankenaustausch.

Spende für Babyhospital

Viele Mandatsträger waren dabei, ganz offiziell im Namen der Kommune begrüßt wurde der Bischof von Bürgermeister Roland Strehl, der mit Stolz darauf hinwies, dass der Bischof "eine vitale, äußerst vielfältige Pfarrgemeinde vorgefunden hat. "Der besonderen Herausforderung einer in den letzten vier Jahrzehnten gewachsenen Wohngemeinde mit vielen, zum Teil natürlich auch kritischen Neubürgern wurde erfolgreich begegnet."Über die Pfarrei mit ihrem heuer 40-jährigen Jubiläum war der Regensburger Bischof schon informiert, die Gemeinde stellte Roland Strehl vor. Er nannte fünf Kindergärten mit 470 Kindern und eine großen Schule mit 530 Schülern. Die katholischen Pfarrgemeinden Theuern-Ebermannsdorf und Kümmersbruck seien verlässliche Partner im Bereich der Kindergärten. Die Problematik Kindergarten St. Raphael sprach der Bürgermeister an. Gemeinde und Kirche müssten in den nächsten Monaten gemeinsam kluge Entscheidungen treffen, "um den Fortbestand dieser so notwendigen Einrichtung in der von mir sehnlichst gewünschten Trägerschaft der katholischen Kirche zu gewährleisten".Damit ging es dann endgültig in den gemütlichen Teil des Besuchstages, bei dem Roland Strehl für die Gemeinde einen mit 200 Euro gefüllten "Baustein" an den Bischof übergab. Bischof Voderholzer wird ihn dem Babyhospital Bethlehem zukommen lassen.