Vermischtes Kümmersbruck

26.01.2017

"Ein Kompliment ist Sonnenschein mit Worten": Mit diesem Zitat des belgischen Ordens-priesters Phil Bosmans im Hinterkopf brachte Bürgermeister Roland Strehl mit seinen beiden Stellvertretern Birgit Singer-Grimm und Hubert Blödt bei eisigen Temperaturen etwas Sonnenschein in die fünf Kindertagesstätten der Gemeinde.

Anlässlich des Tags des Kompliments verteilten die drei bereits zum dritten Mal insgesamt 75 Rosen, um sich bei allen Mitarbeitern für deren wertvolle Arbeit zu bedanken und ihnen ein Kompliment für ihre sicher nicht immer einfache Aufgabe auszusprechen.Die Tour begann um 8 Uhr morgens in der Arche Noah. Weiter ging es in den Waldkindergarten nach Lengenfeld, wo man dem Personal höchsten Respekt bei diesen Minusgraden zollte.Nach dem Kindergarten St. Nikolaus in Theuern standen St. Raphael in Haselmühl und St. Antonius in Kümmersbruck auf dem Plan. In letzterem wurden die Bürgermeister von den Kindern und Erzieherinnen auf eine Grillwurst und zum Aufwärmen am Lagerfeuer eingeladen.