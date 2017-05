Vermischtes Kümmersbruck

05.05.2017

Girls-Day in klassischen Frauenberufen? Was an sich ein Widerspruch ist, löst sich auf, wenn der Arbeitgeber die Bundeswehr ist. So nahm auch das Sanitätsunterstützungszentrum Kümmersbruck die Chance wahr, junge Frauen für eine berufliche Karriere in Uniform zu gewinnen. Betreut durch Hauptfeldwebel Simone Mathes wurden den Teilnehmerinnen, zehn Schülerinnen aus der Region, an diesem Tag die vielfältigen Tätigkeitsbereiche im Sanitätsdienst der Bundeswehr präsentiert. Die Einheiten, stationiert in der Schweppermannkaserne und im ehemaligen Bundeswehrkrankenhaus Amberg, boten ein breites Spektrum von Arbeitsplätzen in der Notfallmedizin über die kurative Patientenbehandlung bis zu Verwaltungstätigkeiten dar.

In persönlichen Gesprächen mit Ärzten und Assistenzpersonal wurden alle Facetten eines medizinischen Berufes bei der Bundeswehr angesprochen. Auch praktische Vorführungen kamen nicht zu kurz, so konnten sich die Schülerinnen in der Anwendung der Ersten Hilfe sowie dem Ausprobieren eines Endoskopie-Geräts beweisen.Weitere Themen waren die Ausbildungsmöglichkeiten und Optionen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ebenso wie die Herausforderungen von Auslandseinsätzen und unabdingbarer Mobilität im Soldatenberuf. Über Chancen, die der freiwillige Wehrdienst als Einstieg biete, informierte Obergefreite Marina Rödel. Abgeschlossen wurde der mit Informationen und Eindrücken gespickte Tag mit dem Angebot eines persönlichen Gesprächs zur weiteren Beratung und der Möglichkeit durch ein Truppenpraktikum weitere Erfahrungen zu sammeln.