Vermischtes Kümmersbruck

19.03.2017

So trist die meteorologischen Gegebenheiten draußen auch waren, St. Wolfgang und St. Antonius erlebten am Sonntag ein bislang einmaliges Glanzlicht: Dr. Rudolf Voderholzer, der Bischof von Regensburg, stattete Kümmersbruck einen Pastoralbesuch ab.

Besuch im Jubeljahr

Von Kindern begrüßt

Er sei sehr gerne gekommen in eine der größten Pfarreien des Bistum, ließ Voderholzer in Kümmersbruck wissen. Mit ihm kamen viele Gläubige, die dem hohen Würdenträger aus Regensburg eine volle Kirche und einen herzlichen Empfang bescherten. Voderholzer kam als Seelsorger, als Hüter und Künder des Glaubens. Um ihn scharten sich Vereine und Verbände, Fahnenabordnungen, der Kindergarten St. Antonius - es war ein kirchlicher Festtag für die Pfarrei Kümmersbruck mit Pfarrer Wolfgang Bauer vorneweg.Der Pastoralbesuch fiel trefflich zusammen mit dem 40. Kirchenjubiläum von St. Wolfgang, das die Kümmersbrucker in diesem Jahr feiern. Wer weiß: "Vielleicht ist ja, wenn die gesamte Pfarrei im Jahr 2022 ihr 100-Jähriges feiert, eins der Kinder, das heute dabei ist, schon als Ministrant am Altar", meinte der Bischof. Voderholzer fühlte sich in Kümmersbruck sichtlich wohl. Da zeigte sich auch beim Empfang nach der Eucharistiefeier im Pfarrsaal. Hier trafen sich Mandatsträger und Bevölkerung zum Dialog mit dem Bischof. Dieser nahm sich viel Zeit für das persönliche Gespräch.Den gemeinsamen Sonntagsgottesdienst umrahmte der Kirchenchor unter der Leitung von Susanna Müssig-Wilczek. Kinder sorgen immer für einen entspannten Rahmen, wenn sie ein Begrüßungsgedicht aufsagen - so war es auch gestern in Kümmersbruck. Pfarrer Wolfgang Bauer betonte, der Besuch des Bischofs sei etwas ganz Besonderes in diesem besonderen Jahr: "Da tut es gut, dass Sie bei uns sind".Ein Gottesdienst sei mehr als eine Zusammenkunft, betonte der Bischof in seiner Predigt. Die Kirche sei auch ein Ort der Begegnung mit Jesus Christus, mit den Eltern und Großeltern, die den Kindern "als wichtigste Missionare, den Weg bereiten für ein christliches Leben". Voderholzer schilderte das Gleichnis einer schüchternen, gedemütigten Frau auf Wassersuche - die in Jesus ihren Quell des Lebens fand und Missionarin wurde. Christus sei der Herr des lebenden Wassers, damit stille er die Sehnsucht nach dem ewigen Leben, sagte Voderholzer. "Jesus ist die Quelle des wahren Lebens." Sein Dank galt allen, die sich am pastoralen Leben in der Pfarrei beteiligen.