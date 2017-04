Vermischtes Kümmersbruck

03.04.2017

5

0 03.04.2017

In der Hauptversammlung der Kolpingfamilie Kümmersbruck blickte Vorsitzender Wolfgang Gerl auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Herausragend war das Johannisfeuer, das sich in den vergangenen Jahren zur festen Größe im Gemeindeleben entwickelt hat.

Aktives Gemeindeleben

Kaum Austritte

Außergewöhnlich war zudem die Bewirtung der Verabschiedung des Logistikbataillons Kümmersbruck zu Auslandseinsätzen am Birkenwäldchen. Hier betonte Gerl mit Stolz, dass sich das Gastro-Team der Kolpingsfamilie auch hier mit Bravour bewährt habe. "Zügig und ohne Wartezeit konnte die große Zahl der Gäste professionell versorgt werden. Dies wurde sogar von den Profis, den Logistikern der Bundeswehr, sehr lobend erwähnt", sagte Gerl. Beim weiteren Jahresrückblick fanden die Maiandacht auf dem Schönberger Hof, die Gestaltung des Fronleichnamsteppichs, der Nikolausdienst, Christbaumabholaktion, Radlbasar sowie das lange Familienwochenende im Kolpinghaus in Lambach besondere Erwähnung. Mit sonstigen Ausflügen und Sitzungen zeigte sich wieder ein prall gefüllter Jahreskalender. Besonders schön sei es, dass man bei der Kolpingsfamilie wirklich von einer Familie sprechen kann, so Gerl.Kolpingmitglied und Bürgermeister Roland Strehl freute sich, solch einen aktiven und zuverlässigen Verein in seiner Gemeinde zu haben. Um den Zusammenhalt und das gute und familiäre Miteinander wisse er aus eigener jahrelanger Erfahrung. Nur durch das Wirken von Vereinen sei ein aktives Gemeindeleben möglich. Mit dem Kolpingzeltlager, das im Ferienprogramm der Gemeinde angeboten wird, dem Johannisfeuer oder den Nikolausdiensten steuere die Gemeinschaft als kirchlicher Verein wichtige Bausteine bei. Er wünschte weiterhin alles Gute und sicherte ein immer offenes Ohr im Rathaus zu.Es folgte der Kassenbericht von Hans Hammer. Dieser präsentierte den Verein auf gesunden finanziellen Beinen, obwohl die Mitgliedsbeiträge fast komplett ans Kolpingwerk Köln abgeführt und die meisten Gewinne aus Veranstaltungen als Spenden weitergegeben werden. Bei den Ehrungen für langjährige Mitglieder zeigte sich die Bestätigung für das gute Miteinander. Es gebe kaum Austritte, praktisch nur, wenn ein Wegzug erfolgt. Selbst dann blieben viele weiter dabei.Seit 25 Jahren sind bereits Hans Braun, Katharina Schönberger, Christina Forster-Zeiler und Martin Birner bei der Kolpingsfamilie. Pfarrer und Präses Wolfgang Bauer bedankte sich für die Treue der Geehrten sowie für die Arbeit und das Mitwirken in der Pfarrgemeinde. Auch er wisse mit Kolping einen zuverlässigen und aktiven Verein in seiner Pfarrgemeinde.