Vermischtes Kümmersbruck

16.05.2017

250

0 16.05.2017250

Kümmersbruck : Vilstalstrasse |

Das war Rettung in letzter Sekunde: Am Dienstag gegen 12.15 Uhr befuhr der Fahrer eines Rollers die Vilstalstraße. Als er in der Höhe eines Autohauses in Lengenfeld war, bemerkte er, dass sein Zweirad rauchte. Noch während er versuchte, sein Fahrzeug anzuhalten, schlugen schon die ersten Flammen aus dem Motorblock. Er konnte den Roller noch rechtzeitig an den Straßenrand lenken und sprang ab.

Das Fahrzeug stand lichterloh in Flammen. Der Rollerfahrer kam mit dem Schrecken davon und wurde nicht verletzt. Die Brandursache ist nach ersten Angaben der Polizei Amberg noch unbekannt. Der geschätzte Sachschaden am Roller, am Zaun des Autohauses und am Fahrbahnbelag beträgt ungefähr 2000 Euro. Die Feuerwehr Haselmühl war zur Brandbekämpfung und Verkehrsregelung am Einsatzort.