Vermischtes Kümmersbruck

01.03.2017

01.03.2017

Mit dem Lied aus der Sesamstraße wurde Prinz Helmut I. mit Tränen seiner lieben Denise von der Prinzengarde zu Tode gemartert. Am Ende warf ihn die zierliche Jenny zu Boden und der Fasching 2017 hatte sein Ende gefunden. Die Bestatter waren zugegen, es fehlte an nichts.

Anita mit Charly

Vater geworden

Alles war in Trauerflor, im Vorfeld zwischen 20 und 23 Uhr, konnten die Narrhallesen Haselmühl-Amberg- Kümmersbruck mit den Bambinis, der Kinder- und Jugendgarde, dem Tanzmariechen, der Prinzengarde und dem Männerballett nebst Zebra Anita mit Charly, ihre Künste und Einfälle der Saison 2017 im Vereinsheim zeigen, unterstützt von der fleißig aufspielenden Band Take Two.Vor dem letzten Faschingsabend war man am Vortrag mit tollen Kostümen beim Ball gewesen. Dies war die Gelegenheit für Präsident Dieter Streber und das Prinzenpaar, allen Aktiven, Betreuern und Trainerinnen, den Sponsoren und vor allem auch den Eltern der Kleinen in den Garden Dank für ihren Einsatz zu sagen. Ehrensenatorin Sabine Schobel lud die Gesellschaft für 6. Mai zum Abendessen ein, wobei auch Geschenke verteilt werden, wirksam seit vielen Jahren von Inge Götz unterstützt. Das kleine Prinzenpaar, Florian II. und Lara I., verabschiedete sich mit einem langsamen Walzer.Das große Prinzenpaar Helmut I. und Denise I. war seit eh und je sehr aktiv, kein leichter Job neben dem Beruf. Tobias II., Prinz 2016, war am selben Abend Vater geworden. Er drückte seine Freude mit "männlichen Tanzwundern" aus. Alle wünschten sich den stressigen Ablauf auch 2018. Die Garden würden gerne neue Kräfte in ihren Reihen begrüßen.