Vermischtes Kümmersbruck

02.01.2017

10

0 02.01.201710

Die Feuerwehr Haselmühl machte die Kinder im Lengenfelder Waldkindergarten mit dem Brandschutz vertraut. Kommandant Michael Reindl und Vorsitzender Matthias Thau rückten mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Haselmühler Wehr an. Mit Blaulicht und Martinshorn rückten sie an. Zuerst wurde den Kindern erklärt, was sie im Notfall machen müssen. Sie lernten die Nummer 112 und die fünf W-Fragen kennen. Reindl und Thau demonstrierten den kleinen Zuschauern die Funktion eines Hebekissens. Es wird eingesetzt, um beispielsweise eine Person unter einem schweren Gegenstand zu befreien.

Im Anschluss durften die Kinder selbstverständlich noch das Feuerwehrfahrzeug unter die Lupe nehmen. Dabei nahm jeder einmal Platz auf dem Beifahrersitz. Bei einem Besuch im Feuerwehrgerätehaus an der Köferinger Straße besichtigten die Mädchen und Buben die anderen Fahrzeuge der Feuerwehr.