Vermischtes Kümmersbruck

27.03.2017

599

0 27.03.2017599

Kümmersbruck : Baumgartenstrasse |

Ein Opelfahrer hatte am Montagmorgen einen nicht alltäglichen Wochenstart. Er hatte offensichtlich die Bremse seines Autos nicht richtig angezogen, so dass das unbesetzte Fahrzeug von seinem Parkplatz aus über die Böschung in die Vils rollte.

Gegen 6.30 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle eine Meldung, dass in Lengenfeld ein roter Opel in dem Fluss schwimme. Daraufhin rückte die Feuerwehr Haselmühl und die Wasserwacht Amberg in die Baumgartenstraße nach Lengenfeld aus.Beim Eintreffen der Rettungskräfte schwamm der Corsa bereits in der Mitte des Flusses. Daraufhin schwammen Taucher zum Fahrzeug und bereiteten es zur Bergung vor. Mit einer Seilwinde gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Fahrzeug ans Ufer zu ziehen. Der Wagen hat nach der ungewollten Autowäsche nur noch Schrottwert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Rettungskräfte dann beendet.