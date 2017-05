Vermischtes Kümmersbruck

14.05.2017

Zum fünften Mal organisierten der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) und das Hilfswerk Misereor heuer gemeinsam eine Solibrot-Aktion. Gut 250 000 Euro wurden dadurch bisher für Misereor-Projekte gegen Hunger und Armut in Asien, Afrika und Lateinamerika gespendet. Der Diözesanverband Regensburg beteiligt sich in Zusammenarbeit mit zahlreichen KDFB-Ortsgruppen seit 2013 an dieser Solidaritätsaktion. Am gängigsten ist die Kooperation mit örtlichen Bäckereien.

In Kümmersbruck waren für den Frauenbund Vorsitzende Irene Bauer, Gemeindereferentin Elisabeth Harlander und Vorstandsmitglied Eva Lücke zuständig. Die Aktion funktioniert freilich nur, wenn eine Bäckerei mitmacht, wieder war es in Haselmühl die Bäckerei Grosser. Das Wesentliche der Aktion besteht darin, dass Brote mit einem Benefiz-Anteil verkauft werden. Die Höhe des Spenden-Anteils konnten die Kunden selbst bestimmen, viele kleine Brotspenden haben am Ende die Summe von 300 Euro ergeben.Der Diözesanverband unterstützt heuer die Entwicklung in Timor Leste (Osttimor), das ist ein 2002 gegründeter Staat, der zuvor unter indonesischer Militärherrschaft stand. Frauen haben in der traditionellen Gesellschaft Timor-Lestes einen sehr geringen Sozialstatus. Sie sind arg benachteiligt, werden Opfer von Gewalt. Misereor fördert Projekte, die die Frauen darin unterstützen und befähigen, ihre Recht gegenüber einzufordern. Die Spenden, darunter auch die 300 Euro aus Kümmersbruck, werden etwa für die Errichtung von Frauenhäusern und Ausbildungsstätten, für die handwerkliche Ausbildung von Frauen sowie als finanzielle Starthilfe zum Aufbau eigener Kleinstbetriebe eingesetzt.Bei der Bäckerei und allen Kunden, die die Solibrot-Aktion unterstützt haben, bedanken sich Irene Bauer, Elisabeth Harlander und Eva Lücke.