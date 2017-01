Vermischtes Kümmersbruck

25.01.2017

5

0 25.01.2017

Bei der Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck hat sich vollzogen, was eigentlich unvorstellbar schien: Nach 36 Jahren haben sich technische Leiterin Christine Fleischmann und Vorsitzender Bernhard Fleischmann mit einem dreifachen "Patschnaß" aus dem operativen Geschäft zurückgezogen.

Neuer Vorstand Vorsitzender: Jens Günther



Stellvertreter: Thomas Graf und Max Wagner



Technischer Leiter: Stefan Bergler



Stellvertreter: Matthias Seidel



Kassier: Kerstin Rösel



Vertreter: Reinhold Rösel



Erster Jugendleiter: Stefan Bachl



Stellvertreter: Dominik Piehler , Felisha Swisher (e)

Ein Blick zurück "Dienst in der Wasserwacht ist Dienst für den Nächsten und fürs Leben": Das habe die Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck immer beherzigt, betonte Bernhard Fleischmann. Dabei hätten sich ihre Aufgaben stetig gesteigert. So kamen zu Schwimmkursen und Meisterschaften im alten Schulbad die Rettungsschwimmer- und Erste-Hilfe-Ausbildung, Wasserrettungsdienst, Katastrophenschutz und die Helfer vor Ort. Die Jugend sei aber immer im Vordergrund gestanden.



Fleischmann blickte zurück. Er erinnerte an die 66 Mitglieder 1975 bei der Gründung der Ortsgruppe und die erste Teilnahme an einem Rettungsschwimm-Wettbewerb 1977 mit unzähligen deutschen und bayerischen Meistertiteln sowie an die Wachstation in Trausnitz (1978). Das erste eigene Fahrzeug war 1985 ein VW-Bus. Ein Meilenstein sei 1993 der Neubau der Jugendräume im Kindergarten Arche Noah gewesen. Dann reifte laut Fleischmann langsam eine Vision: 1999 legte die Wasserwacht einen eigenen Entwurf für ein Mehrzweckbecken bei der Gemeinde vor. Dieser sei seinerzeit als zu teuer eingestuft worden. Erst 16 Jahre später wurde das Kümmersbrucker Aktivbad KA2 mit einem zweiten Mehrzweckbecken eröffnet.



2001 veranstaltete die Wasserwacht erstmals eine Bayerische Weihnacht (Fleischmann: "Die wohl schönste Adventsfeier der Wasserwacht in Bayern"), seit 2002 gibt es die Kurse in der Schwimmschule Aquavitalis. Ganz wichtig war laut Fleischmann die Fusion der Wasserwachten Kümmersbruck und Rieden zur Ortsgruppe Vilstal-Kümmersbruck. 2013 wurden die Schnelleinsatzgruppen (SEG) Vilstal gegründet.



2014 folgte laut Fleischmann ein schweres Jahr: Wegen Renovierung und Neubau des Hallenbads brauchten 60 Aktive eine Trainingsmöglichkeit. Für diese dankte Fleischmann den Ortsgruppen Amberg, Hahnbach und Vilseck. Seit 2015 übernehmen die Rettungsschwimmer jeden Freitag die Dienstaufsicht mit Hausrecht. In dieser Erfolgsspur, da ist sich der scheidende Vorsitzende Bernhard Fleischmann sicher, werden auch die Nachfolger treten können. (e)

Die Ära Fleischmann endete bei der Jahreshauptversammlung. Entsprechend groß waren die Emotionen: Neben vielen Lobeshymnen gab es am Ende Tränen. Christine und Bernhard Fleischmann hätten ihr Leben ganz der Wasserwacht angepasst und nicht umgekehrt, hieß es. Unter ihrer Führung sei der Verein "eines der größten Aushängeschilder Kümmersbrucks" geworden, betonte Jens Günther: "Jeder Blutspendedienst hätte sich gefreut, wenn er euer vieles Herzblut hätte auffangen können." Günther wurde dann einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Thomas Graf und Max Wagner. Sie übernehmen eine, auch finanziell, bestens ausgestattete Ortsgruppe, der wiederholt beste Zusammenarbeit mit dem Rathaus attestiert wurde. Der neuen Führungsriege versprach Bürgermeister Roland Strehl weiterhin die Unterstützung durch die Gemeinde. Christine und Bernhard Fleischmann seien "die Gesichter der Wasserwacht, die auf ein Lebenswerk zurückblicken können".Die Fleischmanns erkannten sehr wohl an, dass die Wasserwacht jüngst durch das neue Bad KA2 einen ganz entscheidenden Schub erhalten habe. "Erst war die Vision, dann kam das neue Bad", betonten sie. Damit sei der Erfolg des Vereins mit seinen jetzt 313 Mitgliedern auch ein Stück der von Roland Strehl. Die Grußwortredner gaben sich das Mikrofon in die Hand: Landrat Richard Reisinger voraus, vom BRK-Kreisverband Gerd Geismann, Björn Heinreich und Daniel Weidner sowie die beiden Bürgermeister aus Ensdorf und Rieden, Markus Dollacker und Erwin Geitner.

Jugendleiter Stefan Bachl informierte über die Nachwuchs-Aktivitäten. Von einer gut funktionierenden Fusion mit Rieden berichtete er, von der Herausforderung durch den Hallenbadumbau in Kümmersbruck und davon, dass die Jugend trotzdem bei der Stange geblieben sei.

Stephan Bergler berichtete aus der Schnelleinsatzgruppe (SEG). Deren Ehrenamtliche (zehn Mitglieder der OG Vilstal-Kümmersbruck und zwei aus Amberg) seien im Jahr an zwei bis fünf Einsätzen (Hochwasser, Vermisstensuche, Sachbergungen) beteiligt, deren Zahl ständig steige. Drei bis vier Übungen gibt es zudem. Die SEG sei gut ausgestattet, speise sich auch aus Spenden ("Ein paar Tausend Euro sind zusammengekommen").Technische Leiterin Christine Fleischmann informierte letztmals aus der Ortsgruppe: 767 Aufsichtsstunden im Freibad Rieden, 416 im KA2 Kümmersbruck, 625 beim G.O.N.D.-Festival, 116 beim Landkreislauf, 1373 in Trausnitz, 312 in Kreuth zählte sie auf, dazu viele Schwimmkurse, Trainings, Lehrscheinausbildungen, Abnahmen von Schwimmabzeichen und gesellschaftliche Veranstaltungen. (e)