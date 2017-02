Vermischtes Kümmersbruck

20.02.2017

102

0 20.02.2017102

Auf dieses Motto muss man erst mal kommen: "Sommer, Sonne, Arsch verbrannt, mit dem ASV am Urlaubsstrand." Der Strand war die Mehrzweckhalle, den Rest musste man sich dann schon denken. Auch wenn sich viele Ballbesucher erfreulicherweise jede Mühe gaben, dem Leitspruch optisch nachzukommen.

Warm wie am Strand war's in der Halle beim närrischen Treiben auf jeden Fall. Traditionell veranstaltet die Gemeinde ihren Ball, nur der Ausrichter wechselt jeweils. Diesmal war's die vielköpfige Bay-Watch-Truppe des ASV Haselmühl unter dem Kommando von Peter Meier, die versorgungstechnisch alles im Griff hatte. Ganz unproblematisch war die Vorbereitung diesmal nicht, hatte doch die etatmäßige Musikkapelle der grippale Infekt ins Bett statt auf die Bühne geworfen.Eingesprungen sind sofort die Wolfsegger Boum, das Quintett hatte dann auch keine Mühe, wenn man so will vom Start weg, das närrische Volk unbeschwert auf die Tanzfläche zu bringen. Bürgermeister Roland Strehl hatte seinen Hofstaat aus dem Rathaus dabei. Die Freunde aus Holysov, mit ihrem Bürgermeister Jan Mendec an der Spitze, kamen mit eigenem Piloten und ziemlich hübschem Bodenpersonal. Alle ließen sich den farbenprächtigen Kümmersbrucker Gemeindeball nicht entgehen, noch dazu im 25-jährigen Bestehen der gemeinsamen Partnerschaft.Ein Heimspiel war's sozusagen für die Narhalla: Präsident Dieter Streber war mit Prinzenpaar Denise I. und Helmut I. voran, vom Elferrat in voller blau-weißer Gardestärke unterstützt, ein- und aufmarschiert.Zackig der Auftritt, schlank die Mädchenbeine, schwungvoll die Show. Orden dürfen bei so einem Ball von jeher nicht fehlen: Roland Strehl trägt künftig im Rathaus eine Wurstkette als äußeres Zeichen seiner Macht, sein Amtskollege aus Holysov ebenso. Orden gab's für die Seniorenbeauftragte Monika Paintner, für die Jugendbeauftragte Gabi Pilz für Andre Lobenhofer von der Feuerwehr und - ganz viele Bussis und Helaus den ganzen Abends lang.