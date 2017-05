Vermischtes Kümmersbruck

Wenn die Bezeichnung bodenständig jemals richtig war, dann wohl bei ihm. Neben seiner Haustür steht es auch schwarz auf weiß "Ich bin ein Oberpfälzer", darunter sein Lebensmotto "Das Glück gehört dem Tüchtigen" - beides ist für den Ries Schorsch, der 85. Geburtstag feierte, zutreffend.

An ihm kommt niemand vorbei, und das ist sogar wörtlich zu nehmen: Sein landwirtschaftliches Anwesen steht bestens platziert an der Einmündung Bachweg/Amberger Straße, und sein Stadel, der ist mittlerweile legendär. Denn er dient der Kümmersbrucker CSU seit 1999 für diverse Feste. Das Gebäude ist mit vielen handgemalten Bildern dekoriert - dass dort einmal Kunst ausgestellt wird, ist nicht auszuschließen.Georg Ries ist ein Mann, der 85 Jahre lang immer auf seinem Hof in Kümmersbruck war. Einmal besuchte er den Stachus in München, nie war er weiter von Zuhause weg. Nie verheiratet, hat er auch keine Kinder. Den Hof hat er allein bewirtschaftet, an Unterstützung hat es ihm als umgänglichen Menschen nie gefehlt. "Der Hof ist mein Paradies", hat er einmal gesagt, "und mein liebster Aufenthaltsort ist der Wald." Dort ist er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ganz so oft. Im Wesentlichen lebt er allein auf seinem Anwesen, aber er wird gut versorgt.Natürlich kann einer wie er, Jahrgang 1932, von der heiklen Zeit vor dem Krieg, von Luftangriffen und Tieffliegern über Amberg sowie den harten Jahren danach reden. Bürgermeister Roland Strehl wusste bei seinem Besuch aber auch einiges über Georg Ries. Der sei nämlich ein Stück mitverantwortlich für die bauliche Entwicklung der Gemeinde. Viele Grundstücke seien in seinem Besitz gewesen, mit ihm habe man sich immer wieder gütlich einigen können.Ries als echter Kümmersbrucker ist natürlich Mitglied der Feuerwehr, und das seit 60 Jahren, Ex-Vorsitzender Markus Leitl gratulierte. 40 Jahre lang gehört er der CSU an, für die Ortsvorsitzender Stephan Roggenhofer die Glückwünsche überbrachte. Auch war der Jubilar immer ein Förderer der Kirche, was Pfarrer Wolfgang Bauer würdigte. Für die Volks- und Raiffeisenbank Haselmühl gratulierten Geschäftsstellenleiter Christian Stollner und Vorstand Dieter Paintner. Georg Ries nahm das gelassen hin. Keiner der Besucher durfte aber gehen, ohne seinen "Kunsttempel", den Stodel, gesehen zu haben - sein ganzer Stolz.