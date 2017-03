Vermischtes Kümmersbruck

Pudelwohl fühlen sie sich Monika und Norbert Perlberg am Sperberblick in Kümmersbruck. Hier wollen sie nicht mehr weg. Das fußt auch darauf, dass sie sozusagen im Doppelhaus zusammen mit ihrer Tochter Claudia und den Enkeln Janina und Yannick wohnen. Und die waren natürlich dabei bei der goldenen Hochzeit, die Opa und Oma jetzt feierten. Vier Enkel bereichern ihr Leben, das gemeinsam am 23. März 1967 vor dem Standesamt am Hauptmarkt in Nürnberg und dann quasi mit kirchlichem Segen kurz darauf in der St.- Jakobs-Kirche mitten in Nürnberg begann.

Verlobung und Heirat

Damit war vollzogen, was sich eigentlich schon länger angebahnt hatte, denn beide lernten sich in der Gewerbemittelschule der Stadt Nürnberg kennen. Monika Perlberg, damals noch Falk, hat danach ab 1962 im Nürnberger Postscheckamt gearbeitet, Norbert Perlberg ist mit seinen Eltern nach Mannheim verzogen, wo er auch seine Lehre als Fernmeldemonteur begonnen hatte.Zwar geografisch getrennt, ist der Kontakt zwischen Nürnberg und Mannheim nie abgebrochen, dann spielte, wie so oft, die Bundeswehr Schicksal. Norbert Perlberg war zwischen 1966 und 1970 bei den Fliegern in Roth bei Nürnberg, wieder kamen sie zusammen. Das mündete zunächst mal 1966 in die Verlobung. Seit der Heirat (1967) wohnten sie in Nürnberg/Neuselsbrunn, Sohn Jürgen und Tochter Claudia wurden geboren. Norbert Perlberg war zuletzt bis 2000 bei der Telekom tätig, Monika in der Südklinik in Nürnberg, beide gingen 2000 in Rente.Sie lieben das Reisen. Mit ihrem Wohnwagen befuhren sie jahrelang vorzugsweise Italien und Dänemark, gelandet sind sie, sozusagen auf ganz besonderen Wunsch der Tochter, 2015 in Kümmersbruck.