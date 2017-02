Vermischtes Kümmersbruck

06.02.2017

6

0 06.02.2017

Auf zwei Dinge hat Walter Jäger ein ganz besonderes Auge: Das ist zuallererst seine Frau Annelies, die er 1967 geheiratet hat. Beide feierten am Montag goldene Hochzeit. Sein zweiter Augenstern steht in der Garage. Das ist sein tschechischer Tatra, ein Oldtimer Baujahr 1960, der aussieht, wie aus dem Ei gepellt. Dazu kommen noch die drei Kinder Jochen, Birgit und Christian, fünf Enkel und Urenkel Paula - das Haus des Ehepaars in der Kümmersbrucker Bachstraße war voll. Alle haben sie zur Goldenen gratuliert; auch Bürgermeister Roland Strehl. Er überbrachte die besten Glückwünsche und einen Geschenkkorb der Gemeinde.

Recht sportlich

Das war ein Tag, an dem Walter und Annelies Jäger auch mal daheim anzutreffen sind, sonst geht es recht sportlich zu. Walter Jäger (Jahrgang 1943) kegelt, ist aber ganz sicher jeden Dienstag ab 17 Uhr und Freitag ab 17 Uhr auf der Anlage der Eisstockschützen neben dem Sportzentrum anzutreffen, schließlich ist er der Vorsitzende.Seine Frau Annelies trifft man beim Walken oder Radfahren. Mit 68 Jahren ist sie fit wie der berühmte Turnschuh; sie und ihr Mann sind stets aktiv. Die Zwischenbilanz ihrer jetzt 50-jährigen Ehe ist schnell gezogen: "Es passt alles, zum Glück blieben wir von Schicksalsschlägen verschont", freut sich das Jubelpaar.Trotzdem hat das Schicksal einen ganz entscheidenden Anteil in ihrem Leben. 1939 sind die Eltern von Walter Jäger von Götzendorf ins österreichische Wels gezogen, dort war der Vater beim Autobahnbau eingesetzt, dort wurde 1943 auch Walter Jäger geboren. Wieder wegen der Arbeit siedelten seine Eltern 1957 von Wels nach Poppberg bei Alfeld um, dort hat Walter 1963 die in Garsdorf wohnende Annelies Fruth kennengelernt. Das gemeinsame Leben begann. 1967 wurden beide in Hohenkemnath von Pfarrer Lobinger getraut. Annelies, nun Jäger, war in der Metzgerei Uschold in Haselmühl beschäftigt; Walter Jäger, ebenfalls gelernter Metzger und in Rente seit 2003, zog mit seiner Frau nach Kümmersbruck. Zuerst wohnten sie am Nordhang, dann kauften sie 1979 am Bachweg gemeinsam ein Haus - und da wohnen sie heute noch.