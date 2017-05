Vermischtes Kümmersbruck

16.05.2017

Haselmühl. "Ihr Lächeln ist unser Ansporn" lautet die Devise von Heike Schillbach und Hauke Peters. Unter diesem Motto leitet das Paar das neu hergerichtete Hotel Zur Post in Haselmühl. Die neuen Pächter haben den 22 Doppel- und 6 Einzelzimmern sowie einer kleinen Suite ein moderneres Gesicht gegeben. Auch die Außenanlage gestalteten die erfahrenen Hoteliers um.

Die aus Köln stammenden Schillbach hat in einem Restaurant in Andernach am Rhein 2006 die ersten selbstständigen Sporen verdient. Danach führte sie dreieinhalb Jahre ein Hotel im Schwarzwald und in Chiemgau. Bis sie und ihr Lebensgefährte auf das Hotel in Haselmühl aufmerksam wurden und sich entschieden, es zu pachteten.Otto Fischer von der Hausbesitzer-Gesellschaft bezeichnet den Pächterwechsel nach 13 Jahren als gut organisiert. Binnen sechs Wochen sei das Haus saniert worden. Für eine erfolgreiche Zukunft überreichte er den neuen Pächtern Brot und Salz.