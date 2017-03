Vermischtes Kümmersbruck

13.03.2017

Rechenschaftsberichte sowie turnusgemäße Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des "Fördervereins engagierter Freunde der Mittelschule Kümmersbruck". In seinem Bericht ging Vorsitzender Klaus Ruètz auf die Mitgliederentwicklung ein, die von Konstanz geprägt gewesen sei.

Vor diesem Hintergrund verwies der Vorsitzende auf verschiedene Aktionen und Maßnahmen des Vereins und beschrieb den Adventsmarkt im Dezember als einen "echten Höhepunkt" im laufenden Schuljahr. "Der Förderverein war und ist auch in Zukunft auf Spenden angewiesen", betonte Ruètz, da das Beitragsaufkommen relativ gering sei. Trotzdem seien entsprechend der Satzung verschiedene Förder- oder Freizeitmaßnahmen sowie eine Unterstützung sozial benachteiligter Schüler möglich gewesen. Kassiererin Claudia Neidl listete danach noch einmal alle Einnahmen und Ausgaben im Einzelnen des finanziellen Engagements für die Schüler und Schule auf. Revisorin Johanna Busch bescheinigte eine korrekte Buchführung.Turnusgemäß standen zudem Vorstandswahlen an. Dabei gab es zwei wichtige Veränderungen. Nachdem der langjährige Vorsitzende Klaus Ruétz nicht mehr zur Verfügung stand, wählte die Mitgliederversammlung Claudia Neidl (bisher Kassier) zu seiner Nachfolgerin. Stellvertreter ist weiterhin Markus Gleißner. Den Posten des Schriftführers übernahm erneut Josef Popp, Katharina Forster zeichnet zukünftig für die Kasse verantwortlich. Johanna Busch stand ebenfalls als Kassenrevisorin nicht mehr zur Verfügung. Neben dem bisherigen Kassenprüfer Heinz Lang wurde deshalb Hans Ram zum weiteren Revisor gewählt. Die Amtszeit des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Alle Gremiumsmitglieder wurden einstimmig gewählt.Der Haushaltsplan passierte ebenso ohne Gegenvotum die Versammlung und tritt damit sofort in Kraft. Mit einem Präsent bedankte sich die neue Vorsitzende Claudia Neidl bei ihrem Vorgänger sowie Johanna Busch für deren Arbeit. Schulleiter Heinz Lang hob das vielfältige Engagement des Vereins hervor und sprach von einem "großen Gewinn für die Mittelschule". Auch das neue Schuljahr, so der Rektor, werde von einer Weiterentwicklung des Schulstandortes Kümmersbruck geprägt sein. Im Juli stehe die Umsetzung der Pläne für einen neuen, "schülergerechteren Pausen- und Freizeitplatz" an. Lang bat zudem, die M-Klassen und Regelschüler gleichermaßen "nicht aus den Augen zu verlieren" und entsprechend zu unterstützen.