Vermischtes Kümmersbruck

17.02.2017

0 17.02.2017

Die Hauptdarsteller Modena Schietti oder Stettiner Tümler und Mährischer Strasser, die waren in der vereinseigenen Ausstellungshalle gar nicht da. Dabei ging es im Grunde nur um sie.

Geflügelzuchtverein Ehrungen



15 Jahre: Marcella Desat Josef Merk 20 Jahre: Richard Graf und Josef Braun 40 Jahre: Hubert Weiß, Egid Koller, Herbert Weinbeck, Johann Lang, Johann Götz, Bernhard Richter, Martin Binner, Josef Kopf, Franz Hierl und Josef Schlosser.



Vereinsmeister



Erster Vereinsmeister auf Tauben: Johann Scherer mit Modena Schietti, 477 Punkte. Zweiter Vereinsmeister auf Tauben: Christian Dawidowski Stettiner Tümler blauschimmel, 472 Punkte.



Vereinsmeister auf Hühner: Anton Hottner mit Zwerg Brahma isabell gebändert, 472 Punkte.



Ein Vilstaler Band erreichten Tiere von Stephan Meiler , Josef Pirzer und Johann Ferber.



Landesverbandsprämien konnten Anton Hottner , Johann Scherer , Christian Dawidowski überreicht werden.



Preisträger der Jungzüchter:



Erster Vereinsjugendmeister auf Tauben: Andreas Metschl mit Mährische Strasser schwarz, 476 Punkte. Zweiter Vereinsjugendmeister auf Tauben: Bastian Hammer mit Modena Schietti rotfahl, 470 Punkte.



Vereinsjungendmeister auf Hühner: Simo Bladeck mit Zwerg Welsumer rost-rebhuhnfarbig, 467 Punkte.



Vilstaler Band: Andreas Metschl , Kreisverband Jugendehrenpreis: Bastian Hammer.



Erinnerungspreis: Simon Bladeck.

Neuwahlen Vorsitzender: Josef Schlegl 2. Vorsitzender: Stephan Meiler



1. Kassier: Christa Reis 2. Kassier: Susanne Eingelhardt



1. Schriftführer: Gerhard Desat 2. Schriftführer: Simon Bladek



Zuchwart Tauben: Gerhard Desat Zuchwart Hühner: Anton Hottner Zuchwart Ziergeflügel Johann Ferber



Jugendobmann: nicht besetzt 2. Jugendobmann: Stephan Meiler



Ringverteiler: Stephan Meiler



Zeugwart: Johann Scherer



Beisitzer: Oswald Jobst und Johann Ferer



Kassenrevisoren: Franz Hierl und Johann Scherer

In der Ausstellungshalle in Lengenfeld trafen sich die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins 1880 Kümmersbruck-Amberg- Umgebung zur Jahreshauptversammlung. Dabei stand die Neuwahl des kompletten Vorstands an. Die Führung des 137 Mitglieder zählenden Vereins hat erneut Josef Schlegl aus Lengenfeld als Vorsitzender inne. Ihm zur Seite steht als sein Vize Stephan Meiler. Die Grüße der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Roland Strehl. Er betonte, die Gemeinschaft sei für die Gemeinde eine wichtige Säule. Er wünschte, dass die Tiere des Vereins von der Vogelgrippe verschont bleiben. Die habe nämlich schon einmal für die Absage eines überregionalen Turniers gesorgt - und die Kaninchenpest ließ die Beteiligung am Ferienprogramm 2016 nicht zu. Die 9. Vilstaler Geflügelausstellung in Lengenfeld war zweifelsohne der Höhepunkt des Vereins, erklärte Josef Schlegl. Auch die finanzielle Lage sei stabil. 13 Jugendliche gehören aktiv dem Verein an, sie waren das ganze Jahr über mit eingebunden in die zahlreichen Veranstaltungen, bilanzierte Josef Schlegl.Bezirks- und Kreisverbandsversammlungen, Zuchtwartschulungen in Waidhaus und Schnaittenbach und das Geflügelforum in Kauerhof haben die Aktiven besucht und sich stets Top-Resultate gesichert. Die Jugend selbst hatte ihren Höhepunkt in der Vereinsschau, aus dem Bericht des Taubenzuchtwarts war zu hören, dass man mit der Qualität der präsentierten Tauben bei der Vilstalschau sehr zufrieden sein könne.Ringverteiler Stephan Meiler gab bekannt, dass 2016 exakt 960 Ringe zu einem Stückpreis von 40 Cent verkauft werden konnten (Senioren 715, Jugend 245).